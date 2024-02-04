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Массовая авария произошла на улице Попова в Барнауле

Предположительно, одному из водителей стало плохо

04 февраля 2024, 14:58, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Массовая авария произошла у остановки "Детская поликлиника № 7" на улице Попова. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, одному из водителей могло стать плохо. Он до последнего момента жал на педаль газа.

Всего в столкновении поучаствовали, как отмечают горожане, пять или шесть автомобилей. Из-за аварии сразу несколько полос дороги оказались перекрыты. 

Предварительно, пострадавших нет. Подробности уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

07:28:15 05-02-2024

Супер! Зато перевыпуск ВУ переносят... а соответственно и мед. комиссию можно не проходить!

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Гость

08:52:11 05-02-2024

Гость (07:28:15 05-02-2024) Супер! Зато перевыпуск ВУ переносят... а соответственно и ме... Ну, прошел бы он медкомиссию. Во время медкомиссии приступы не случаются. Что изменилось бы?

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Гость

11:22:09 05-02-2024

Гость (08:52:11 05-02-2024) Ну, прошел бы он медкомиссию. Во время медкомиссии приступы ... Так и приступы бывают разные, точнее их причины. Несколько лет назад тоже один товарищ прокатился по толпе... потом выяснилось, что у него была эпилепсия.

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