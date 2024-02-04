Массовая авария произошла на улице Попова в Барнауле
Предположительно, одному из водителей стало плохо
04 февраля 2024, 14:58, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Массовая авария произошла у остановки "Детская поликлиника № 7" на улице Попова. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, одному из водителей могло стать плохо. Он до последнего момента жал на педаль газа.
Всего в столкновении поучаствовали, как отмечают горожане, пять или шесть автомобилей. Из-за аварии сразу несколько полос дороги оказались перекрыты.
Предварительно, пострадавших нет. Подробности уточняются.
07:28:15 05-02-2024
Супер! Зато перевыпуск ВУ переносят... а соответственно и мед. комиссию можно не проходить!
08:52:11 05-02-2024
Гость (07:28:15 05-02-2024) Супер! Зато перевыпуск ВУ переносят... а соответственно и ме... Ну, прошел бы он медкомиссию. Во время медкомиссии приступы не случаются. Что изменилось бы?
11:22:09 05-02-2024
Гость (08:52:11 05-02-2024) Ну, прошел бы он медкомиссию. Во время медкомиссии приступы ... Так и приступы бывают разные, точнее их причины. Несколько лет назад тоже один товарищ прокатился по толпе... потом выяснилось, что у него была эпилепсия.