Массовая авария произошла на улице Попова в Барнауле

Предположительно, одному из водителей стало плохо

04 февраля 2024, 14:58, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Массовая авария произошла у остановки "Детская поликлиника № 7" на улице Попова. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, одному из водителей могло стать плохо. Он до последнего момента жал на педаль газа.

Всего в столкновении поучаствовали, как отмечают горожане, пять или шесть автомобилей. Из-за аварии сразу несколько полос дороги оказались перекрыты.

Предварительно, пострадавших нет. Подробности уточняются.