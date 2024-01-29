Взрослый и ребенок пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

На одного из водителей завели дело об административном правонарушении

29 января 2024, 15:24, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Горно-Алтайске.

Как сообщили в местном МВД, авария случилась 28 января около 19:40 в районе дома № 60 по проспекту Коммунистическому.

69-летний водитель Toyota Camry поворачивал на зеленый и не уступил дорогу встречной Toyota Crown. В результате машины столкнулись, травмы получила 30-летняя водительница Crown и 9-летний пассажир Camry, который ехал без детского кресла.

Пострадавшие не госпитализированы. Полицейские возбудили в отношении пенсионера дело об административном правонарушении.