Массовая авария с участием двух грузовиков произошла в Барнауле

Одну из машин зажало между КамАЗом и "Газелью"

14 марта 2023, 18:56, ИА Амител











Массовая авария произошла на и Власихинской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, столкнулись не менее четырёх автомобилей. Машину одного из участников аварии зажало между КамАЗом и "Газелью".

В результате происшествия две полосы по направлению в сторону "Ашана" оказались перекрыты.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что водителя, сбившего остановку в Новоалтайске, арестовали.