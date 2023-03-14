Массовая авария с участием двух грузовиков произошла в Барнауле
Одну из машин зажало между КамАЗом и "Газелью"
14 марта 2023, 18:56, ИА Амител
Массовая авария произошла на и Власихинской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, столкнулись не менее четырёх автомобилей. Машину одного из участников аварии зажало между КамАЗом и "Газелью".
В результате происшествия две полосы по направлению в сторону "Ашана" оказались перекрыты.
Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что водителя, сбившего остановку в Новоалтайске, арестовали.
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