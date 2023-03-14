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Массовая авария с участием двух грузовиков произошла в Барнауле

Одну из машин зажало между КамАЗом и "Газелью"

14 марта 2023, 18:56, ИА Амител

Массовая авария произошла на и Власихинской в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, столкнулись не менее четырёх автомобилей. Машину одного из участников аварии зажало между КамАЗом и "Газелью". 

В результате происшествия две полосы по направлению в сторону "Ашана" оказались перекрыты. 

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что водителя, сбившего остановку в Новоалтайске, арестовали.

Комментарии 2

  • Ибо незачем вклиниватся. Много шустрых развелось которые даже повороты не пытаются включать перед этим маневром
    14 марта, Гость   Ответить
  • И где КАМАЗ?
    15 марта, Гость   Ответить
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