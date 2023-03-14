Водителя, сбившего людей на остановке в Новоалтайске, отправили под стражу

Мужчина скрылся с места происшествия, но его нашли

14 марта 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу водителя, сбившего людей на остановке в Новоалтайске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что днём 12 марта мужчина, управляя автомобилем Mazda, врезался в остановку общественного транспорта, где в это время находились люди. Один из пострадавших погиб, женщина попала в больницу.

Все, кто были в иномарке, с места происшествия скрылись, но правоохранители установили личность водителя.

"Сегодня прокурором поддержано ходатайство следователя об избрании судом ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом определён срок содержания под стражей до 12.05.2023. Постановление не вступило в законную силу", – сказано в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Алтайского края Антона Германа.