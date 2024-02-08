Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась из-за бород

Один из охранников сделал сотруднику замечание по поводу его внешнего вида

08 февраля 2024, 21:11, ИА Амител

Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС

Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась из-за бороды. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

По информации канала, один из охранников сделал сотруднику замечание по поводу его внешнего вида и бороды в частности. Он попросил мужчину побриться, после чего началась массовая драка.

Напомним, что потасовка завязалась между охранниками помещения и его сотрудниками. По предварительным данным, один из ее участников распылил перцовый баллончик.

Всего установлено 13 участников драки, сейчас их опрашивают.