Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась из-за бород
Один из охранников сделал сотруднику замечание по поводу его внешнего вида
08 февраля 2024, 21:11, ИА Амител
Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС
Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась из-за бороды. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
По информации канала, один из охранников сделал сотруднику замечание по поводу его внешнего вида и бороды в частности. Он попросил мужчину побриться, после чего началась массовая драка.
Напомним, что потасовка завязалась между охранниками помещения и его сотрудниками. По предварительным данным, один из ее участников распылил перцовый баллончик.
Всего установлено 13 участников драки, сейчас их опрашивают.
21:47:46 08-02-2024
Басмачи взбунтовались ?
07:31:28 09-02-2024
Он попросил мужчину побриться --- он его бородой колол что ли?
07:33:09 09-02-2024
попросил мужчину побриться --- ну попросил бы охранника помыться
13:59:50 09-02-2024
так вот почему задерживается мой заказ. вместо того, чтобы его собрать, они там полосуются....