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Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась из-за бород

Один из охранников сделал сотруднику замечание по поводу его внешнего вида

08 февраля 2024, 21:11, ИА Амител

Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС
Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС

Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась из-за бороды. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

По информации канала, один из охранников сделал сотруднику замечание по поводу его внешнего вида и бороды в частности. Он попросил мужчину побриться, после чего началась массовая драка.

Напомним, что потасовка завязалась между охранниками помещения и его сотрудниками. По предварительным данным, один из ее участников распылил перцовый баллончик.

Всего установлено 13 участников драки, сейчас их опрашивают.

конфликт

Комментарии 4

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Гость

21:47:46 08-02-2024

Басмачи взбунтовались ?

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Гость

07:31:28 09-02-2024

Он попросил мужчину побриться --- он его бородой колол что ли?

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Гость

07:33:09 09-02-2024

попросил мужчину побриться --- ну попросил бы охранника помыться

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Гость

13:59:50 09-02-2024

так вот почему задерживается мой заказ. вместо того, чтобы его собрать, они там полосуются....

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