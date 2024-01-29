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В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски

Помимо гендиректора WB, следственные действия проведены с несколькими топ-менеджерами

29 января 2024, 23:26, ИА Амител

Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС
Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС

В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", правоохранители изъяли документацию, интересующую следствие в рамках дела о пожаре на складе в питерских Шушарах.

Помимо гендиректора WB, следственные действия проведены с несколькими топ-менеджерами, признаны свидетелями почти 30 сотрудников интернет-площадки.

Напомним, что Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге и дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. В маркетплейсе подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывают всестороннее содействие следствию.

Комментарии 5

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Гость

23:56:48 29-01-2024

Пожар и обыски, какая связь, обыскивают подозреваемых.

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Гость

09:31:33 30-01-2024

Гость (23:56:48 29-01-2024) Пожар и обыски, какая связь, обыскивают подозреваемых.... Искали кто под Волочкову с утра не просыпается.

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Грыша

05:47:28 30-01-2024

Страховка... Мож тут собака порылась..

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Гость

08:30:14 30-01-2024

на складе хранились товары множества продавцов. склад был не застрахован (по крайней мере так писали в сми). продавцы потеряли товар. это имущественный ущерб. и в больших количествах. кто ответит и возместит?

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гость

09:26:28 30-01-2024

процесс отжима пошел

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