В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски
Помимо гендиректора WB, следственные действия проведены с несколькими топ-менеджерами
29 января 2024, 23:26, ИА Амител
В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", правоохранители изъяли документацию, интересующую следствие в рамках дела о пожаре на складе в питерских Шушарах.
Помимо гендиректора WB, следственные действия проведены с несколькими топ-менеджерами, признаны свидетелями почти 30 сотрудников интернет-площадки.
Напомним, что Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге и дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. В маркетплейсе подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывают всестороннее содействие следствию.
23:56:48 29-01-2024
Пожар и обыски, какая связь, обыскивают подозреваемых.
09:31:33 30-01-2024
Гость (23:56:48 29-01-2024) Пожар и обыски, какая связь, обыскивают подозреваемых.... Искали кто под Волочкову с утра не просыпается.
05:47:28 30-01-2024
Страховка... Мож тут собака порылась..
08:30:14 30-01-2024
на складе хранились товары множества продавцов. склад был не застрахован (по крайней мере так писали в сми). продавцы потеряли товар. это имущественный ущерб. и в больших количествах. кто ответит и возместит?
09:26:28 30-01-2024
процесс отжима пошел