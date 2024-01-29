Помимо гендиректора WB, следственные действия проведены с несколькими топ-менеджерами

29 января 2024, 23:26, ИА Амител

Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС

В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", правоохранители изъяли документацию, интересующую следствие в рамках дела о пожаре на складе в питерских Шушарах.

Помимо гендиректора WB, следственные действия проведены с несколькими топ-менеджерами, признаны свидетелями почти 30 сотрудников интернет-площадки.

Напомним, что Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге и дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. В маркетплейсе подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывают всестороннее содействие следствию.