Массово развивать детский футбол в России планируют при помощи пива
В Госдуме возобновили работу над законопроектом, разрешающим продажу "пенного" во время футбольных матчей
28 октября 2024, 12:19, ИА Амител
В Госдуме готовы обсудить законопроект, снимающий запреты на продажу пива во время проведения футбольных матчей, за исключением детско-юношеских соревнований, пишет "Парламентская газета".
"Еще в 2019 году депутаты предложили разрешить торговлю пивом, запрещенную в 2005-м. Такой законопроект принят в первом чтении, а подготовка ко второму затянулась. Работу над документом возобновили. Инициативу поддерживают Минфин, МВД и Минспорт", – отмечает издание.
В Госдуме отметили, что практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире. Более того, пивные компании выступают спонсорами футбольных команд.
Полученные от торговли пивом на матчах деньги планируют направить на развитие детского и массового футбола. А вот профессиональные клубы надо исключить из числа получателей этих денег, так как они зарабатывают на рекламе и билетах.
В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что возврат пива на футбольные матчи будет способствовать заполняемости трибун. У экспертов из Минздрава другое мнение: продажа алкоголя на стадионах противоречит интересам общественного здоровья и безопасности.
12:37:11 28-10-2024
Ну и получите массу проблем- где пиво там и водка, грязь, пьяные потасовки и драки. А куда девать отработанное пиво - конечно все заборы и укромные уголки в ближайшем окружении стадионов будут неоднократно"подписаны" . И все в угоду пивному лобби под лозунгом о возрождении детского спорта. Ха-ха три раза.
12:41:23 28-10-2024
Гость (12:37:11 28-10-2024) Ну и получите массу проблем- где пиво там и водка, грязь, пь... Так пиво - трамплин для водки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12:57:42 28-10-2024
Есть Бог на свете )))
13:00:41 28-10-2024
Гость (12:57:42 28-10-2024) Есть Бог на свете )))... Еще бы пиво настоящее было, а не эта моча осла.
13:44:47 28-10-2024
Гость (13:00:41 28-10-2024) Еще бы пиво настоящее было, а не эта моча осла.... Интересно, а что для вас настоящее пиво? Не-не, мне просто интересно.
13:10:07 28-10-2024
спаивают людей намеренно. Трезвые ведь задумываться начнут, почему жизнь стала хуже
13:13:33 28-10-2024
Кто-то проплатил развитие вопроса.
13:46:40 28-10-2024
Просто как пример приведу стадионы Германии и Италии, где пиво продают. В чем проблема здесь это организовать? Или тут люди на ваш вкус не те, не демократичные?
14:34:09 28-10-2024
Т.е. в 2005 году запретили просто так, от нефиг делать? Значит это вредный запрет и закон. Значит это были враги. Значит их надо счас отыскать и уничтожить.