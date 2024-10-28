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Массово развивать детский футбол в России планируют при помощи пива

В Госдуме возобновили работу над законопроектом, разрешающим продажу "пенного" во время футбольных матчей

28 октября 2024, 12:19, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Peter Glaser
Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Peter Glaser

В Госдуме готовы обсудить законопроект, снимающий запреты на продажу пива во время проведения футбольных матчей, за исключением детско-юношеских соревнований, пишет "Парламентская газета".

"Еще в 2019 году депутаты предложили разрешить торговлю пивом, запрещенную в 2005-м. Такой законопроект принят в первом чтении, а подготовка ко второму затянулась. Работу над документом возобновили. Инициативу поддерживают Минфин, МВД и Минспорт", – отмечает издание.

В Госдуме отметили, что практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире. Более того, пивные компании выступают спонсорами футбольных команд.

Полученные от торговли пивом на матчах деньги планируют направить на развитие детского и массового футбола. А вот профессиональные клубы надо исключить из числа получателей этих денег, так как они зарабатывают на рекламе и билетах.

В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что возврат пива на футбольные матчи будет способствовать заполняемости трибун. У экспертов из Минздрава другое мнение: продажа алкоголя на стадионах противоречит интересам общественного здоровья и безопасности.

Бокал с пивом / Фото: unsplash.com

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Спорт Законопроекты алкоголь

Комментарии 9

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Гость

12:37:11 28-10-2024

Ну и получите массу проблем- где пиво там и водка, грязь, пьяные потасовки и драки. А куда девать отработанное пиво - конечно все заборы и укромные уголки в ближайшем окружении стадионов будут неоднократно"подписаны" . И все в угоду пивному лобби под лозунгом о возрождении детского спорта. Ха-ха три раза.

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Гость

12:41:23 28-10-2024

Гость (12:37:11 28-10-2024) Ну и получите массу проблем- где пиво там и водка, грязь, пь... Так пиво - трамплин для водки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

12:57:42 28-10-2024

Есть Бог на свете )))

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Гость

13:00:41 28-10-2024

Гость (12:57:42 28-10-2024) Есть Бог на свете )))... Еще бы пиво настоящее было, а не эта моча осла.

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Гость

13:44:47 28-10-2024

Гость (13:00:41 28-10-2024) Еще бы пиво настоящее было, а не эта моча осла.... Интересно, а что для вас настоящее пиво? Не-не, мне просто интересно.

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гость

13:10:07 28-10-2024

спаивают людей намеренно. Трезвые ведь задумываться начнут, почему жизнь стала хуже

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Гость

13:13:33 28-10-2024

Кто-то проплатил развитие вопроса.

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Гость

13:46:40 28-10-2024

Просто как пример приведу стадионы Германии и Италии, где пиво продают. В чем проблема здесь это организовать? Или тут люди на ваш вкус не те, не демократичные?

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Гость

14:34:09 28-10-2024

Т.е. в 2005 году запретили просто так, от нефиг делать? Значит это вредный запрет и закон. Значит это были враги. Значит их надо счас отыскать и уничтожить.

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