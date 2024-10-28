Массово развивать детский футбол в России планируют при помощи пива

В Госдуме возобновили работу над законопроектом, разрешающим продажу "пенного" во время футбольных матчей

28 октября 2024, 12:19, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Peter Glaser

В Госдуме готовы обсудить законопроект, снимающий запреты на продажу пива во время проведения футбольных матчей, за исключением детско-юношеских соревнований, пишет "Парламентская газета".

"Еще в 2019 году депутаты предложили разрешить торговлю пивом, запрещенную в 2005-м. Такой законопроект принят в первом чтении, а подготовка ко второму затянулась. Работу над документом возобновили. Инициативу поддерживают Минфин, МВД и Минспорт", – отмечает издание.

В Госдуме отметили, что практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире. Более того, пивные компании выступают спонсорами футбольных команд.

Полученные от торговли пивом на матчах деньги планируют направить на развитие детского и массового футбола. А вот профессиональные клубы надо исключить из числа получателей этих денег, так как они зарабатывают на рекламе и билетах.

В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что возврат пива на футбольные матчи будет способствовать заполняемости трибун. У экспертов из Минздрава другое мнение: продажа алкоголя на стадионах противоречит интересам общественного здоровья и безопасности.