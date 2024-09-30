Британские ученые выяснили, что пиво может быть опаснее других крепких напитков

Злоупотребление хмельным может обернуться проблемами с печенью и почками

30 сентября 2024, 11:28, ИА Амител

Бокал с пивом / Фото: unsplash.com

Регулярное употребление пива может быть опаснее других крепких напитков, выяснили ученые из Оксфордского университета.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что неумеренное потребление пива приводит к большему повреждению печени и почек. Высокое содержание углеводов в этом напитке способствует увеличению веса и развитию метаболических нарушений, таких как диабет. Кроме того, уровень ферментов печени и маркеров воспаления у любителей пива выше, чем у тех, кто употребляет другие крепкие напитки, но не так интенсивно.

Также от пива быстрее развивается зависимость из-за его социальной приемлемости и ложного представления о безвредности.

Ранее врач Зарема Тен предупредила любителей безалкогольного пива о риске заработать диабет.