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Британские ученые выяснили, что пиво может быть опаснее других крепких напитков

Злоупотребление хмельным может обернуться проблемами с печенью и почками

30 сентября 2024, 11:28, ИА Амител

Бокал с пивом / Фото: unsplash.com
Бокал с пивом / Фото: unsplash.com

Регулярное употребление пива может быть опаснее других крепких напитков, выяснили ученые из Оксфордского университета.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что неумеренное потребление пива приводит к большему повреждению печени и почек. Высокое содержание углеводов в этом напитке способствует увеличению веса и развитию метаболических нарушений, таких как диабет. Кроме того, уровень ферментов печени и маркеров воспаления у любителей пива выше, чем у тех, кто употребляет другие крепкие напитки, но не так интенсивно.

Также от пива быстрее развивается зависимость из-за его социальной приемлемости и ложного представления о безвредности.

Ранее врач Зарема Тен предупредила любителей безалкогольного пива о риске заработать диабет.

Здоровье алкоголь Ученые

Комментарии 4

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Дюша

12:37:32 30-09-2024

А пиво уже отнесли к крепким напиткам?

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ВВП

13:25:21 30-09-2024

Надо закрыть все английские пабы, английские учёные они такие затейники))

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волк

14:33:16 30-09-2024

Губит людей не пиво. Губит людей ВОД

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Гость

15:28:52 30-09-2024

Давненько их не слышно было, все исследовали )))

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