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Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Авария произошла возле остановки "Магистральная"

13 ноября 2023, 09:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

Массовое ДТП произошло на Павловском тракте неподалеку от остановки "Магистральная" в Барнауле. Об этом рассказал корреспондент amic.ru.

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие по меньшей мере две иномарки и одна "Газель". На месте находятся сотрудники ДПС, о пострадавших в инциденте не сообщается.

Из-за ДТП на участке образовалась пробка, которая к данному моменту уже разъехалась.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Елена

09:49:34 13-11-2023

почему Магистральная-то, вообще- то Павлик-Бабуркина ост. Мастерские тогда уж.

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Гена

10:04:25 13-11-2023

ну не умеют люди ездить медленно, все куда-то спешат и бьются. либо бабье в телефонах своих засядутся

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Гость

11:35:54 13-11-2023

Гена (10:04:25 13-11-2023) ну не умеют люди ездить медленно, все куда-то спешат и бьютс... не люди, а водятлы

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Гость

12:44:13 13-11-2023

нада принять закон чтоб за тупые ДТП отбирать корыта

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