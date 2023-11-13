Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле
Авария произошла возле остановки "Магистральная"
13 ноября 2023, 09:42, ИА Амител
Фото: amic.ru
Массовое ДТП произошло на Павловском тракте неподалеку от остановки "Магистральная" в Барнауле. Об этом рассказал корреспондент amic.ru.
Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие по меньшей мере две иномарки и одна "Газель". На месте находятся сотрудники ДПС, о пострадавших в инциденте не сообщается.
Из-за ДТП на участке образовалась пробка, которая к данному моменту уже разъехалась.
09:49:34 13-11-2023
почему Магистральная-то, вообще- то Павлик-Бабуркина ост. Мастерские тогда уж.
10:04:25 13-11-2023
ну не умеют люди ездить медленно, все куда-то спешат и бьются. либо бабье в телефонах своих засядутся
11:35:54 13-11-2023
Гена (10:04:25 13-11-2023) ну не умеют люди ездить медленно, все куда-то спешат и бьютс... не люди, а водятлы
12:44:13 13-11-2023
нада принять закон чтоб за тупые ДТП отбирать корыта