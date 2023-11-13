Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Авария произошла возле остановки "Магистральная"

13 ноября 2023, 09:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

Массовое ДТП произошло на Павловском тракте неподалеку от остановки "Магистральная" в Барнауле. Об этом рассказал корреспондент amic.ru.

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие по меньшей мере две иномарки и одна "Газель". На месте находятся сотрудники ДПС, о пострадавших в инциденте не сообщается.

Из-за ДТП на участке образовалась пробка, которая к данному моменту уже разъехалась.