Остановка у ТЦ "Первомайский" снова пострадала из-за аварии
Горожане обеспокоены тем, что ситуация на опасном участке не меняется
13 ноября 2023, 06:20, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Очередное ДТП произошло у трамвайной остановки возле ТЦ "Первомайский". Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".
На месте аварии стояла иномарка, перекрывшая две полосы движения, а также грузовик. Работали сотрудники полиции. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как отметил автор сообщения, на данном участке за осень это уже третье ДТП, но ситуация не меняется и остановку до сих пор никак не обезопасили.
07:02:09 13-11-2023
вечером там не видно сужения, как доблестные гайцы этого не понимают?
08:05:14 13-11-2023
??? (07:02:09 13-11-2023) вечером там не видно сужения, как доблестные гайцы этого не ... Да там и днем оно не очень то заметно. Если трамвайную остановку не убрать, если обустроить остановку не получается, то хотя бы обозначьте её светоотражающими элементами.
08:38:18 13-11-2023
??? (07:02:09 13-11-2023) вечером там не видно сужения, как доблестные гайцы этого не ... просто не надо гонять под 100-200-300 а ехать медленно, как же вы этого не понимаете летуны?
08:01:05 13-11-2023
В этом месте крайняя левая полоса, ближняя к остановке сужается до такой степени, что в неё автомобиль не входит. Тот кто по ней двигается должен притормозить, вплоть до остановки и пропустить того кто с права, потому что частично вылазиеш на соседнюю правую полосу. А если эта правая полоса занята, тогда остаёться ехать влево в остановку. На скорости это ловко получается. Выбора большого нет, либо остановиться, либо задеть машину справа либо ехать в остановку. Так?
08:38:09 13-11-2023
Гость (08:01:05 13-11-2023) В этом месте крайняя левая полоса, ближняя к остановке сужае... Убрать эту остановку вообще! Нет остановки, нет проблемы. В двухста метрах остановка "Сити-центр". Кому надо, пройдется.
10:07:51 13-11-2023
Гость (08:38:09 13-11-2023) Убрать эту остановку вообще! Нет остановки, нет проблемы. В ... Лучше утилизировать твоё корыто. А нам, жителям этого района неудобно ходить до сити - центра
08:39:34 13-11-2023
Гость (08:01:05 13-11-2023) В этом месте крайняя левая полоса, ближняя к остановке сужае... А лучше включить мозги и думать головой, и смотреть куда ты едешь а главное снижать скорость. сами летаете потом возмущаетесь что дороги узкие.
09:23:24 13-11-2023
Освятить и осветить остановку!
09:28:13 13-11-2023
забейте сваю бетонную в конце сужения и раскрасьте её полосками яркими... В России только один запрещающий знак - БЕТОННЫЙ БЛОК, все остальные - предупреждающие. Никто на знаки сужения не смотрит. Да и вообще - большинство водятлов на знаки не смотрят...
09:31:53 13-11-2023
Вот стотыщпятьсот лет всем всё было видно, и все всегда влазили и аварий не было. Но теперь подросло то поколение, которое не способно пройти "тест на скамейку", им виновато всё вокруг кроме них самих. И загундели.
09:38:33 13-11-2023
Гость (09:31:53 13-11-2023) Вот стотыщпятьсот лет всем всё было видно, и все всегда влаз... вот точно! еще и уровень благосостояния new-барнаульцев подрос и они теперь не просто менеджеры, а менеджеры с авто.
09:34:59 13-11-2023
я что-то не пойму, как вообще не автомобилист уже лет 20, там такая остановка всю жизнь, а проблемы начались только осенью этого года. до этого почему там не было аварий каждую неделю?
11:48:36 13-11-2023
Там кажется знак 40 стоит перед остановкой.