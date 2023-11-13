Остановка у ТЦ "Первомайский" снова пострадала из-за аварии

Горожане обеспокоены тем, что ситуация на опасном участке не меняется

13 ноября 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очередное ДТП произошло у трамвайной остановки возле ТЦ "Первомайский". Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".

На месте аварии стояла иномарка, перекрывшая две полосы движения, а также грузовик. Работали сотрудники полиции. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как отметил автор сообщения, на данном участке за осень это уже третье ДТП, но ситуация не меняется и остановку до сих пор никак не обезопасили.