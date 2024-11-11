Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе. Есть пострадавшие

Два человека находятся в тяжелом состоянии

11 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Жесткая автомобильная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На автодороге К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

19-летний водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль Hino 500. За рулем большегруза находился 57-летний мужчина.

Двух пассажиров Opel, женщин в возрасте 62 и 54 лет, госпитализировали в ЦГБ Бийска.

По данным ССМП Бийска, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.