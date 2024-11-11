Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе. Есть пострадавшие
Два человека находятся в тяжелом состоянии
11 ноября 2024, 12:15, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Жесткая автомобильная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
На автодороге К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
19-летний водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль Hino 500. За рулем большегруза находился 57-летний мужчина.
Двух пассажиров Opel, женщин в возрасте 62 и 54 лет, госпитализировали в ЦГБ Бийска.
По данным ССМП Бийска, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
12:20:35 11-11-2024
Что тут жудкого? Даже без погибших.
Очередной желторотик залип на трассе в вацапе, управляя гнилым ведром с болтами. Чуть не угробил себя и пассажира, нанес вред коммерческому грузу.
17:55:33 12-11-2024
Гость (12:20:35 11-11-2024) Что тут жудкого? Даже без погибших.Очередной желторотик ... А вы хотите погибших? Не погибший - значит, ДТП так, фигня? А то, что пострадавшие в коме - тоже ерунда? Вы отвратительны
13:32:43 11-11-2024
И снова излишняя самоуверенность