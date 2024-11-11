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Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе. Есть пострадавшие

Два человека находятся в тяжелом состоянии

11 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Жесткая автомобильная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На автодороге К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. 

19-летний водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль Hino 500. За рулем большегруза находился 57-летний мужчина.

Двух пассажиров Opel, женщин в возрасте 62 и 54 лет, госпитализировали в ЦГБ Бийска.

По данным ССМП Бийска, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:20:35 11-11-2024

Что тут жудкого? Даже без погибших.
Очередной желторотик залип на трассе в вацапе, управляя гнилым ведром с болтами. Чуть не угробил себя и пассажира, нанес вред коммерческому грузу.

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Гость

17:55:33 12-11-2024

Гость (12:20:35 11-11-2024) Что тут жудкого? Даже без погибших.Очередной желторотик ... А вы хотите погибших? Не погибший - значит, ДТП так, фигня? А то, что пострадавшие в коме - тоже ерунда? Вы отвратительны

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Гость

13:32:43 11-11-2024

И снова излишняя самоуверенность

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