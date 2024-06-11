Массовое ДТП произошло на улице Попова в Барнауле

Одному из водителей стало плохо

11 июня 2024, 12:28, ИА Амител

ДТП на перекрестке Попова — Взлетная / Фото: читатель amic.ru

В Барнауле 11 июня произошло массовое ДТП в районе пересечения улицы Попова и Взлетной, рассказал очевидец нашему агентству.

По его словам, на дороге в сторону Павловского тракта "паровозиком" столкнулись несколько автомобилей.

Судя по кадрам, водителю КамАЗа стало плохо, ему оказывают помощь очевидцы. При этом неясно, при каких именно обстоятельствах ухудшилось его состояние – до аварии или после.

Подробности произошедшего уточняются.