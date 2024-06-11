На Алтае пьяный водитель "Нивы" врезался в трактор
У автомобилиста не оказалось водительских прав
11 июня 2024, 10:15, ИА Амител
ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф
В Республике Алтай два человека пострадали при столкновении "Нивы" с трактором, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 7 июня около 22:00 в Усть-Канском районе между селами Белый и Черный Ануй.
21-летний парень мчался по дороге на ВАЗ-2121, но по итогу не справился с управлением и врезался во встречный трактор МТЗ-80.
В результате травмы получили шофер и 37-летний пассажир легковушки, но госпитализация им не потребовалась.
Оказалось, что водитель "Нивы" сел за руль пьяным и к тому же у него нет водительских прав.
10:48:49 11-06-2024
Как ни почитаешь на Алтае вообще ни у кого прав нету.
11:18:02 11-06-2024
Страна Мурлындия. Там правил нет.
13:16:56 11-06-2024
это они назвали дорогой
16:16:44 11-06-2024
гость (13:16:56 11-06-2024) это они назвали дорогой... Это, внезапно, дорога V-IV категории по ГОСТ Р 52398-2005.
19:35:55 11-06-2024
ворчун (16:16:44 11-06-2024) Это, внезапно, дорога V-IV категории по ГОСТ Р 52398-2005.... и потом удивляемся-почему мы так живет,если месиво из грязи направление гордо называем дорогой
00:21:49 13-06-2024
гость (19:35:55 11-06-2024) и потом удивляемся-почему мы так живет,если месиво из грязи ... не повод пьяным в трактор врезаться. Написали , что в поле, легче было бы?