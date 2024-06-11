На Алтае пьяный водитель "Нивы" врезался в трактор

У автомобилиста не оказалось водительских прав

11 июня 2024, 10:15, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай два человека пострадали при столкновении "Нивы" с трактором, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 7 июня около 22:00 в Усть-Канском районе между селами Белый и Черный Ануй.

21-летний парень мчался по дороге на ВАЗ-2121, но по итогу не справился с управлением и врезался во встречный трактор МТЗ-80.

В результате травмы получили шофер и 37-летний пассажир легковушки, но госпитализация им не потребовалась.

Оказалось, что водитель "Нивы" сел за руль пьяным и к тому же у него нет водительских прав.