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На Алтае пьяный водитель "Нивы" врезался в трактор

У автомобилиста не оказалось водительских прав

11 июня 2024, 10:15, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф
ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай два человека пострадали при столкновении "Нивы" с трактором, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 7 июня около 22:00 в Усть-Канском районе между селами Белый и Черный Ануй.

21-летний парень мчался по дороге на ВАЗ-2121, но по итогу не справился с управлением и врезался во встречный трактор МТЗ-80.

В результате травмы получили шофер и 37-летний пассажир легковушки, но госпитализация им не потребовалась.

Оказалось, что водитель "Нивы" сел за руль пьяным и к тому же у него нет водительских прав.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

10:48:49 11-06-2024

Как ни почитаешь на Алтае вообще ни у кого прав нету.

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Гость

11:18:02 11-06-2024

Страна Мурлындия. Там правил нет.

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гость

13:16:56 11-06-2024

это они назвали дорогой

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ворчун

16:16:44 11-06-2024

гость (13:16:56 11-06-2024) это они назвали дорогой... Это, внезапно, дорога V-IV категории по ГОСТ Р 52398-2005.

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гость

19:35:55 11-06-2024

ворчун (16:16:44 11-06-2024) Это, внезапно, дорога V-IV категории по ГОСТ Р 52398-2005.... и потом удивляемся-почему мы так живет,если месиво из грязи направление гордо называем дорогой

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Жора

00:21:49 13-06-2024

гость (19:35:55 11-06-2024) и потом удивляемся-почему мы так живет,если месиво из грязи ... не повод пьяным в трактор врезаться. Написали , что в поле, легче было бы?

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