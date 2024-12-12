ДТП с тремя автомобилями произошло в Барнауле. Есть пострадавший

64-летнего мужчину увезли в больницу

12 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошла массовая автомобильная авария у онкодиспансера "Надежда" на Змеиногорском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 62-летний водитель Hyundai Solaris ехал по второстепенной дороге, не уступил автомобилям на главной и столкнулся с Subaru и Toyota Corolla.