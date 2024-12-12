ДТП с тремя автомобилями произошло в Барнауле. Есть пострадавший
64-летнего мужчину увезли в больницу
12 декабря 2024, 12:00, ИА Амител
ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле произошла массовая автомобильная авария у онкодиспансера "Надежда" на Змеиногорском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 62-летний водитель Hyundai Solaris ехал по второстепенной дороге, не уступил автомобилям на главной и столкнулся с Subaru и Toyota Corolla.
"В результате ДТП пассажир автомобиля "Субару", мужчина 1960 года рождения, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – заключили в Госавтоинспекции.
12:32:04 12-12-2024
Подвизгивание по поводу 62 летних водителей будут?
13:40:58 12-12-2024
Гость (12:32:04 12-12-2024) Подвизгивание по поводу 62 летних водителей будут? ... не будут - ему и так однако в череп настучали.