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ДТП с тремя автомобилями произошло в Барнауле. Есть пострадавший

64-летнего мужчину увезли в больницу

12 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошла массовая автомобильная авария у онкодиспансера "Надежда" на Змеиногорском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 62-летний водитель Hyundai Solaris ехал по второстепенной дороге, не уступил автомобилям на главной и столкнулся с Subaru и Toyota Corolla.

"В результате ДТП пассажир автомобиля "Субару", мужчина 1960 года рождения, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – заключили в Госавтоинспекции.

Барнаул ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

12:32:04 12-12-2024

Подвизгивание по поводу 62 летних водителей будут?

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Musik

13:40:58 12-12-2024

Гость (12:32:04 12-12-2024) Подвизгивание по поводу 62 летних водителей будут? ... не будут - ему и так однако в череп настучали.

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