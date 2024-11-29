Пострадавшая в ДТП на ул. Гоголя в Барнауле скончалась в больнице
Виновника ДТП поместили под домашний арест
29 ноября 2024, 13:11, ИА Амител
В результате столкновения автомобилей на ул. Гоголя 21-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Виновный в аварии водитель находится под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
"26 ноября 22-летний житель города Белокурихи, управляя арендованным в городе Барнауле автомобилем Ford Mustang, двигаясь по переулку Ядринцева, на нерегулируемом перекрестке с улицей Гоголя не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, движущемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение", – рассказали в ведомстве.
21-летняя девушка, находившаяся в автомобиле Ford, получила тяжкие телесные повреждения. Впоследствии она скончалась в больнице.
Известно, что в момент ДТП виновник был пьян. 28 ноября суд заключил его под домашний арест.
13:32:43 29-11-2024
а сколько ещё таких бухих тварей на дорогах?
20:50:04 29-11-2024
Элен без ребят (13:32:43 29-11-2024) а сколько ещё таких бухих тварей на дорогах? ... Много, едешь и удивляешься откуда столько даунов на дороге.
16:28:48 29-11-2024
Пьяный убийца под домашним арестом? В Белокурихе?
17:14:54 29-11-2024
Тут просто надо озвучивать фамилию и чей сынок. Его ещё может быть в наказание вышлют, в Дубай, например.
18:06:53 29-11-2024
Жора (17:14:54 29-11-2024) Тут просто надо озвучивать фамилию и чей сынок. Его ещё може... был бы чей-то сынок, ездил бы на своей тачке, а не на арендной