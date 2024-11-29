Пострадавшая в ДТП на ул. Гоголя в Барнауле скончалась в больнице

Виновника ДТП поместили под домашний арест

29 ноября 2024, 13:11, ИА Амител

ДТП на улице Гоголя / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В результате столкновения автомобилей на ул. Гоголя 21-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Виновный в аварии водитель находится под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

"26 ноября 22-летний житель города Белокурихи, управляя арендованным в городе Барнауле автомобилем Ford Mustang, двигаясь по переулку Ядринцева, на нерегулируемом перекрестке с улицей Гоголя не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, движущемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение", – рассказали в ведомстве.

21-летняя девушка, находившаяся в автомобиле Ford, получила тяжкие телесные повреждения. Впоследствии она скончалась в больнице.

Известно, что в момент ДТП виновник был пьян. 28 ноября суд заключил его под домашний арест.