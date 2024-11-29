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Пострадавшая в ДТП на ул. Гоголя в Барнауле скончалась в больнице

Виновника ДТП поместили под домашний арест

29 ноября 2024, 13:11, ИА Амител

ДТП на улице Гоголя / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
ДТП на улице Гоголя / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В результате столкновения автомобилей на ул. Гоголя 21-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Виновный в аварии водитель находится под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

"26 ноября 22-летний житель города Белокурихи, управляя арендованным в городе Барнауле автомобилем Ford Mustang, двигаясь по переулку Ядринцева, на нерегулируемом перекрестке с улицей Гоголя не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, движущемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение", – рассказали в ведомстве.

21-летняя девушка, находившаяся в автомобиле Ford, получила тяжкие телесные повреждения. Впоследствии она скончалась в больнице.

Известно, что в момент ДТП виновник был пьян. 28 ноября суд заключил его под домашний арест.

ДТП дорожное движение

Комментарии 5

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Элен без ребят

13:32:43 29-11-2024

а сколько ещё таких бухих тварей на дорогах?

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гость

20:50:04 29-11-2024

Элен без ребят (13:32:43 29-11-2024) а сколько ещё таких бухих тварей на дорогах? ... Много, едешь и удивляешься откуда столько даунов на дороге.

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Гость

16:28:48 29-11-2024

Пьяный убийца под домашним арестом? В Белокурихе?

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Жора

17:14:54 29-11-2024

Тут просто надо озвучивать фамилию и чей сынок. Его ещё может быть в наказание вышлют, в Дубай, например.

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Элен без ребят

18:06:53 29-11-2024

Жора (17:14:54 29-11-2024) Тут просто надо озвучивать фамилию и чей сынок. Его ещё може... был бы чей-то сынок, ездил бы на своей тачке, а не на арендной

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