Массовое ДТП произошло в Барнауле

Авария случилась на улице Власихинской

01 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

В Барнауле 1 февраля произошло массовое ДТП на улице Власихинской, сообщает "В курсе 22".

Авария случилась в районе дома № 103. На опубликованных кадрах видно, что участниками происшествия стали как минимум три автомобиля.

Об обстоятельствах инцидента и наличии пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в районе пересечения Павловского тракта и улицы Звёздной в Барнауле столкнулись два грузовика.