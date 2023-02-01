Массовое ДТП произошло в Барнауле
Авария случилась на улице Власихинской
01 февраля 2023, 12:15, ИА Амител
В Барнауле 1 февраля произошло массовое ДТП на улице Власихинской, сообщает "В курсе 22".
Авария случилась в районе дома № 103. На опубликованных кадрах видно, что участниками происшествия стали как минимум три автомобиля.
Об обстоятельствах инцидента и наличии пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что в районе пересечения Павловского тракта и улицы Звёздной в Барнауле столкнулись два грузовика.
Комментарии 0