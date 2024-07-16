Жесткое ДТП произошло в Бийске: три человека в тяжелом состоянии
Четыре бригады скорой оказывают медицинскую помощь пострадавшим
16 июля 2024, 15:10, ИА Амител
ДТП в Бийске / Фото: t.me/ssmpbiysk
В Бийске на перекрестке в районе Зеленого Клина произошло ДТП, сообщает городская Станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.
"Четыре бригады скорой оказывают медицинскую помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один – в средней степени тяжести.
"Бригады продолжают оказывать медицинскую помощь на месте аварии", – рассказал главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.
Массовое ДТП в Бийске / Фото: "В курсе 22"
15:29:39 16-07-2024
Что ни день, погибшие и раненые на дорогах. И никакой войны не надо. Сами себя уничтожаем.
16:19:34 16-07-2024
там же через весь город знаки 49 и камеры...
16:23:30 16-07-2024
На Mitsubishi Pajero явно ехал быстро и не тормозил совсем, просто пёр вперёд. Идиот за рулём??? На Ниве просто тупой водитель просто убил человека.
21:09:53 16-07-2024
вообще не понятно что и как произошло, вроде светофор там