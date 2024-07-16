Жесткое ДТП произошло в Бийске: три человека в тяжелом состоянии

Четыре бригады скорой оказывают медицинскую помощь пострадавшим

16 июля 2024, 15:10, ИА Амител

ДТП в Бийске / Фото: t.me/ssmpbiysk

В Бийске на перекрестке в районе Зеленого Клина произошло ДТП, сообщает городская Станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.

"Четыре бригады скорой оказывают медицинскую помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один – в средней степени тяжести.

"Бригады продолжают оказывать медицинскую помощь на месте аварии", – рассказал главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.

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