Бастрыкин запросил доклад после ДТП с участием микроавтобуса под Барнаулом

В результате аварии пострадали как минимум девять человек

16 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: прокуратура Алтайского края

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием микроавтобуса под Барнаулом, сообщили в ведомстве.

15 июля водитель маршрутки № 217 Елунино – Павловск – Барнаул не выдержал дистанцию и влетел в едущую впереди бетономешалку в Павловском районе. В салоне находилось 17 человек, как минимум девять из них пострадали.

Алтайские следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку.