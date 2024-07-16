Бастрыкин запросил доклад после ДТП с участием микроавтобуса под Барнаулом
В результате аварии пострадали как минимум девять человек
16 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием микроавтобуса под Барнаулом, сообщили в ведомстве.
15 июля водитель маршрутки № 217 Елунино – Павловск – Барнаул не выдержал дистанцию и влетел в едущую впереди бетономешалку в Павловском районе. В салоне находилось 17 человек, как минимум девять из них пострадали.
Алтайские следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку.
"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела", – рассказали в пресс-службе федерального Следкома.
12:20:44 16-07-2024
Бедный Бастрыкин, ему суток, видимо, не хватает, заслушивать доклады о всех ДТП, ЧП и преступлениях
13:59:01 16-07-2024
Мешалка даже не ехала, а стояла, чтобы пропустить встречный поток и повернуть
19:40:34 16-07-2024
Держалку надо иметь для телефона, а не двумя руками держать вместо руля.