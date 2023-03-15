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Массовое ДТП с фурой и автомобилем "Почты России" произошло в Барнауле

"Паровозик" из транспортных средств собрался на пересечении улиц Шумакова и Власихинская

15 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Ещё одно массовое ДТП произошло в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на пересечении улиц Шумакова и Власихинская "паровозиком" столкнулись сразу пять транспортных средств.

В ДТП приняли участие три легковых автомобиля, к которым фура придавила УАЗ, – судя по окраске и характерной полосе на борту, это служебный транспорт "Почты России". О пострадавших в результате аварии не сообщается. 

Напомним, что 14 марта на улице Власихинской в Барнауле случилась ещё одна массовая авария. Тогда столкнулись не менее четырёх автомобилей. Машину одного из участников аварии зажало между КамАЗом и "Газелью". В результате происшествия две полосы по направлению в сторону "Ашана" оказались перекрыты.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

  • ПОДСТАВА! не может быть что бы у почты россии не работали тормоза - они там один сплошной тормоз
    15 марта, Гость   Ответить
  • там на дорогу солнце не попадает, каток кривой, замерзшая каша... дорожникам бы иски вкатить за такое!
    15 марта, Гость   Ответить
  • На солнце лёд растаял на чёрном асфальте улицы, а в тени от зданий высотных, лёд не начал даже таять. Частичный гололёд на проезжей части улицы творит такие «чудеса-подставы».
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, по поводу подставы........ Тормоз на Почте не сплошной. Он смертельный......
    15 марта, Гость   Ответить
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