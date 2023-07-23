Массовое ДТП с грузовиком произошло в Барнауле

Грузовой автомобиль придавил легковушку к другой — иномарка получила серьезные повреждения

23 июля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Днем 22 июля в Барнауле на Змеиногорском тракте произошло массовое ДТП с тремя транспортными средствами. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в аварии принял участие грузовик.

Машины столкнулись "паровозиком". Грузовой автомобиль придавил легковушку к другой – иномарка получила серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет. Подробности ДТП выясняются.