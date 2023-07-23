Массовое ДТП с грузовиком произошло в Барнауле
Грузовой автомобиль придавил легковушку к другой — иномарка получила серьезные повреждения
23 июля 2023, 11:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Днем 22 июля в Барнауле на Змеиногорском тракте произошло массовое ДТП с тремя транспортными средствами. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в аварии принял участие грузовик.
Машины столкнулись "паровозиком". Грузовой автомобиль придавил легковушку к другой – иномарка получила серьезные повреждения.
Информации о пострадавших нет. Подробности ДТП выясняются.
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