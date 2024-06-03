Массовое ДТП с такси произошло на трассе под Барнаулом

Два автомобиля получили сильные повреждения

03 июня 2024, 17:42, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Рубцовск (А-322) в районе перекрестка Змеиногорского тракта с улицей Дружбы. Согласно снимкам корреспондента amic.ru, в аварии приняли участие три автомобиля – один из них с опознавательными знаками такси.

Столкновение было лобовым, а два автомобиля получили серьезное повреждение.

На месте находятся сотрудники полиции. Наличие пострадавших в ДТП и его обстоятельства пока неизвестны.