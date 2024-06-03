Массовое ДТП с такси произошло на трассе под Барнаулом
Два автомобиля получили сильные повреждения
03 июня 2024, 17:42, ИА Амител
ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru
Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Рубцовск (А-322) в районе перекрестка Змеиногорского тракта с улицей Дружбы. Согласно снимкам корреспондента amic.ru, в аварии приняли участие три автомобиля – один из них с опознавательными знаками такси.
Столкновение было лобовым, а два автомобиля получили серьезное повреждение.
На месте находятся сотрудники полиции. Наличие пострадавших в ДТП и его обстоятельства пока неизвестны.
19:28:33 03-06-2024
а ул. Дружбы в каком месте перекрещивается со Змеиногорским трактом?
09:03:44 04-06-2024
прохожий (19:28:33 03-06-2024) а ул. Дружбы в каком месте перекрещивается со Змеиногорским ... В том самом где и произошло ДТП.