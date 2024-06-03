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На Алтае девушка без водительских прав врезалась в дерево

Автомобилистку госпитализировали

03 июня 2024, 13:00, ИА Амител

ДТП в селе Усть-Кокса / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в селе Усть-Кокса / Фото: МВД Республики Алтай

23-летняя девушка пострадала в результате ДТП в селе Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 1 июня около 04:20. Сельчанка ехала по улице Советской на Toyota Vista, но в один момент не справилась с управлением, снесла забор административного здания, а затем врезалась в дерево.

В результате ДТП девушку госпитализировали с травмами различной тяжести.

Во время разбирательства выяснили, что водительских прав у нее нет. Полицейские проводят проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

13:51:08 03-06-2024

Дерево жалко.

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Гость

19:01:56 03-06-2024

Гость (13:51:08 03-06-2024) Дерево жалко.... Прям с языка сняли!

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Гость

17:11:08 03-06-2024

Вообще в Горном у кого-нибудь есть права? А то у что ни новость то водитель в Горном оказался без прав.

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Гость

17:19:57 03-06-2024

Гость (17:11:08 03-06-2024) Вообще в Горном у кого-нибудь есть права? А то у что ни ново... Знаю одного, с гор спустившегося.. Раз, за бухич, прав лишили, но ему показалось мало и он решил повторить. Не фартануло..

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Гость

20:15:02 03-06-2024

Если уж девушка решила, то врежется в дерево. Не смотря на то, есть у ней права или нет!

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Гость

13:36:06 04-06-2024

Гость (20:15:02 03-06-2024) Если уж девушка решила, то врежется в дерево. Не смотря на т... Время Первых же.

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