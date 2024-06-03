На Алтае девушка без водительских прав врезалась в дерево

Автомобилистку госпитализировали

03 июня 2024, 13:00, ИА Амител

ДТП в селе Усть-Кокса / Фото: МВД Республики Алтай

23-летняя девушка пострадала в результате ДТП в селе Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 1 июня около 04:20. Сельчанка ехала по улице Советской на Toyota Vista, но в один момент не справилась с управлением, снесла забор административного здания, а затем врезалась в дерево.

В результате ДТП девушку госпитализировали с травмами различной тяжести.

Во время разбирательства выяснили, что водительских прав у нее нет. Полицейские проводят проверку.