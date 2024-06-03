На Алтае девушка без водительских прав врезалась в дерево
Автомобилистку госпитализировали
03 июня 2024, 13:00, ИА Амител
ДТП в селе Усть-Кокса / Фото: МВД Республики Алтай
23-летняя девушка пострадала в результате ДТП в селе Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 1 июня около 04:20. Сельчанка ехала по улице Советской на Toyota Vista, но в один момент не справилась с управлением, снесла забор административного здания, а затем врезалась в дерево.
В результате ДТП девушку госпитализировали с травмами различной тяжести.
Во время разбирательства выяснили, что водительских прав у нее нет. Полицейские проводят проверку.
13:51:08 03-06-2024
Дерево жалко.
19:01:56 03-06-2024
Гость (13:51:08 03-06-2024) Дерево жалко.... Прям с языка сняли!
17:11:08 03-06-2024
Вообще в Горном у кого-нибудь есть права? А то у что ни новость то водитель в Горном оказался без прав.
17:19:57 03-06-2024
Гость (17:11:08 03-06-2024) Вообще в Горном у кого-нибудь есть права? А то у что ни ново... Знаю одного, с гор спустившегося.. Раз, за бухич, прав лишили, но ему показалось мало и он решил повторить. Не фартануло..
20:15:02 03-06-2024
Если уж девушка решила, то врежется в дерево. Не смотря на то, есть у ней права или нет!
13:36:06 04-06-2024
Гость (20:15:02 03-06-2024) Если уж девушка решила, то врежется в дерево. Не смотря на т... Время Первых же.