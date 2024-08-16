Массовое отключение электричества в Приморье произошло из-за замыкания
Света нет во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других
16 августа 2024, 16:40, ИА Амител
Массовое отключение электричества произошло в Приморском крае. Как сообщает РБК, света нет во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах.
Как отмечают местные СМИ, на путях встали электрички, а некоторые жители столкнулись с проблемами с мобильным интернетом. В РЖД подтвердили приостановку поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения. Медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме.
Как рассказали в правительстве Приморья, причиной отключения стало замыкание оборудования сетей ВСК. Специалисты перезапускают энергоблоки, а Партизанская ГРЭС запущена. Известно, что сейчас свет уже восстановлен в ряде городов: в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске.
21:45:17 16-08-2024
как такое возможно в 21м веке?? что атм у них - диверсия, шторм?
22:55:56 16-08-2024
На деле просто ученья проводили.