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Массовое сокращение на заводе "Кулундаконсервмолоко" отменяется

Такое решение принято после переговоров в правительстве Алтайского края

17 октября 2024, 11:02, ИА Амител

Молоковоз / Фото из архива amic.ru
Молоковоз / Фото из архива amic.ru

Массового сокращения сотрудников завода "Кулундаконсервмолоко", который планируют "законсервировать" из-за нехватки сырья, в Алтайском крае не будет. В результате 150 человек сохранят свои рабочие места. Об этом amic.ru рассказал представитель совета директоров завода Юрий Пекшев.

"По результатам переговоров в правительстве края приказ о массовом сокращении в "Кулундаконсервмолоко" отменен. Других подробностей нет", – сообщил Юрий Пекшев.

Продолжит ли функционировать само предприятие, пока непонятно. На этот вопрос собеседник информагентства не ответил.

Как ранее писал amic.ru, завод в Кулунде, который производит сухое молоко и масло, столкнулся с нехваткой сырья. В результате дефицита загрузка предприятия в год достигла критических 15%. Работа с такими показателями стала убыточной, поэтому было принято решение о консервации завода и сокращении штата. Людям предложили получить положенные по закону выплаты либо перевестись на другие предприятия, входящие в структуру группы компаний "Столица молока".

Такое решение 150 сотрудников "Кулундаконсервмолоко" не устроило и 26 октября недовольные планировали провести в Кулунде митинг с требованием не закрывать завод. Люди хотели привлечь внимание к проблеме краевых властей. И, видимо, им это удалось.

Алтайский край Молоко заводы

Комментарии 15

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Гость

11:04:37 17-10-2024

Надолго ли ?

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Гость

11:28:32 17-10-2024

Гость (11:04:37 17-10-2024) Надолго ли ?... К августу 2025, все сами разбегутся, ибо способы подвести к этом есть. Почта тому пример.

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Гость

12:58:41 17-10-2024

Гость (11:28:32 17-10-2024) К августу 2025, все сами разбегутся, ибо способы подвести к ... есть дивный анекдот про "работу на перспективу"... не очень смешной, но очень актуальный

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Гость

11:08:54 17-10-2024

Бунт удался? Молодцы!

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Гость

11:21:52 17-10-2024

Гость (11:08:54 17-10-2024) Бунт удался? Молодцы!... Бунт тут точно не причем, написано же после переговоров с правительством края.

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гость

11:24:22 17-10-2024

всех оставят, выдадут метла и будут кругами ходить подметать за минималку

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ТК

11:30:30 17-10-2024

Увольнять будут по другой статье?

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Гость

11:41:08 17-10-2024

Теперь осталось принять решение, чтобы появилось молоко

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Гость

11:53:57 17-10-2024

Встречай Барнаул новых торговых менеджеров

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дирехтор

12:25:15 17-10-2024

увольнять не будем, отправим всех в отпуск без содержания

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Гость

12:50:38 17-10-2024

Чтоб молоко было надо демографию КРС улучшить. Телочкам которые остались красивых бычков завезите.

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не Айболит

12:57:22 17-10-2024

как так нет сырья? Опти мизация помогла? а есть что будем?

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Сергей

13:19:12 17-10-2024

Молзаводу надо переходить на пальму, и будет загруженность 100%

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Гость

16:09:15 17-10-2024

сразу захотелось повысить рождаемость на селе! переехать к березкам и полям, работать на заводике, дада

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Гость

20:23:38 17-10-2024

Все по плану

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