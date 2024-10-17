Массовое сокращение на заводе "Кулундаконсервмолоко" отменяется

Такое решение принято после переговоров в правительстве Алтайского края

17 октября 2024, 11:02, ИА Амител

Молоковоз / Фото из архива amic.ru

Массового сокращения сотрудников завода "Кулундаконсервмолоко", который планируют "законсервировать" из-за нехватки сырья, в Алтайском крае не будет. В результате 150 человек сохранят свои рабочие места. Об этом amic.ru рассказал представитель совета директоров завода Юрий Пекшев.

"По результатам переговоров в правительстве края приказ о массовом сокращении в "Кулундаконсервмолоко" отменен. Других подробностей нет", – сообщил Юрий Пекшев.

Продолжит ли функционировать само предприятие, пока непонятно. На этот вопрос собеседник информагентства не ответил.

Как ранее писал amic.ru, завод в Кулунде, который производит сухое молоко и масло, столкнулся с нехваткой сырья. В результате дефицита загрузка предприятия в год достигла критических 15%. Работа с такими показателями стала убыточной, поэтому было принято решение о консервации завода и сокращении штата. Людям предложили получить положенные по закону выплаты либо перевестись на другие предприятия, входящие в структуру группы компаний "Столица молока".

Такое решение 150 сотрудников "Кулундаконсервмолоко" не устроило и 26 октября недовольные планировали провести в Кулунде митинг с требованием не закрывать завод. Люди хотели привлечь внимание к проблеме краевых властей. И, видимо, им это удалось.