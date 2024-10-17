"Нам обидно". Зачем в Кулунде закроют важный для села завод и почему жители негодуют?
Руководство объясняет остановку завода отсутствием сырья, а работники и жители Кулунды протестуют и планируют собрать митинг
17 октября 2024, 07:05, Антон Дегтярев
В селе Кулунда Алтайского края собираются закрыть завод "Кулундаконсервмолоко" из-за нехватки сырья. Управление планирует законсервировать его на неопределенный срок. 150 сотрудников предприятия останутся без работы. И местные жители утверждают, что закрытие градообразующего производства нанесет колоссальный ущерб селу и заставит людей уезжать из населенного пункта. Поэтому сейчас люди протестуют и даже намерены вскоре выйти на митинг за сохранение предприятия. Почему завод закрывается и как жители пытаются этому помешать – в материале amic.ru.
Почему закрывается завод?
Причина закрытия завода "Кулундаконсервмолоко", который производит молочные продукты (сухое молоко и масло), – в нехватке сырья для производства, отметил в разговоре с amic.ru представитель совета директоров предприятия Юрий Пекшев. По его словам, ситуация с молоком в Алтайском крае сейчас далека от идеальной. В регионе его существенно не хватает.
Даже лидер молочной отрасли края Рубцовский молочный завод возит молоко из Красноярского края, Омской и Новосибирской областей. Но для предприятия в Кулунде такой вариант дорогой и нерентабельный, и логистика в данном случае "убивает всю конкурентоспособность продукции", подчеркнул Пекшев. Для завода реально везти продукцию, которая находится максимум в пределах 100 км от Кулунды. Все, что дальше, уже дорого, отметил он.
"Это болезненная тема. Вся проблема не в том, что управление завода некомпетентно. Достаточно посмотреть, сколько у нас осталось сельхозпредприятий с фермами и коровами. Есть проблема с кадрами, не хватает ни доярок, ни других специалистов. Мы достигли критических показателей в 10% загрузки в месяц и 15% в среднем в год. Чтобы предприятие работало, надо его загрузить в среднем хотя бы на 30-40% в год, а лучше – на 60-80%. 10-15% для любого предприятия – это прямой путь к банкротству. Ситуация по сырью постоянно усугубляется. Приезжий инвестор в Табунском районе вырезал коров в селе Сереброполь. Плюс население КРС подрезает. Одно хозяйство закончило свое существование, другое, третье", – отметил он.
Даже если вдруг появятся сельхозинвесторы в молочном животноводстве, то ситуация с сырьем быстро не выправится, уверен Юрий Пекшев. В таком случае молоко в достаточном количестве может появиться в крае "лет через пять-десять", считает он. Пока же ситуация не очень благоприятная. Аналогичные предприятия в последние годы закрылись в селах Советское, в Ребрихе, Павловске, Баево, Суетке, Михайловке, Новичихе, Горняке и Курье. По его словам, в советское время было 60 заводов в районах Алтайского края. Теперь же большей части из них не осталось.
Что будет с предприятием и работниками?
Юрий Пекшев подчеркнул, что предполагается именно консервация объекта и разбирать в нем ничего не будут. Руководство предприятия предполагает, что завод закроется в конце 2024-го или в начале 2025 года.
"Завод как стоял, так и будет стоять. Будут усилены меры охраны, все закрыто. Крыши все отремонтированы, все необходимое сделано для производства, все рабочие, технологические моменты улучшены. Это все будет стоять и, возможно, что в будущем к работе вернутся. Когда ситуация выправится, то все будет расконсервировано, отмыто, очищено и возобновится производство. Мы ничего не собираемся там ни разбирать, ни ломать. Здание будет охраняться, будет ждать лучших времен. Они обязательно наступят", – отметил он.
Об оставшихся без работы людях руководство также обещает позаботиться. Пекшев отметил, что сейчас пока сотрудников предупреждают о предстоящем сокращении штата. Всем выплатят обещанные деньги по закону, заверил он. Те, кто захочет, смогут перевестись на другие предприятия, обещает Пекшев. Если, например, наберется более десяти желающих ездить на завод в Благовещенке, то людей можно ежедневно возить туда на автобусе, сказал Пекшев.
"Кто изъявит желание, мы рассмотрим все вопросы о переезде по специальности на другие заводы, к которым мы имеем какое-то отношение. Будем людей трудоустраивать, будь то водители, специалисты, лаборанты, технологи, аппаратчики и так далее. Пока один человек обратился, дальше видно будет. Если наберется десять человек и более, будем в Благовещенку людей возить. Конечно, мы будем рассматривать вопросы и по возможному переселению, поможем взять ипотеку или еще что-то, если люди проявят желание. Все будет рассматриваться индивидуально. У каждого человека свои обстоятельства и много разных вопросов, которые находятся не в нашей компетенции", – отметил Пекшев.
Amic.ru обратился за комментарием и к генеральному директору "Кулундаконсервмолоко" Анатолию Ковалю, однако он от комментариев отказался.
"Людям придется уезжать"
Однако работников завода и жителей села позиция руководства не устраивает и они призывают всеми способами сохранить предприятие. Председатель профсоюза завода Мария Шаповаленко рассказала, что 2 октября к ним приехал Юрий Пекшев и на собрании объявил о предстоящей консервации производства. Работники взбунтовались против этого решения, появилась инициативная группа.
Быстро ситуация приобрела протестный характер, потому что "150 человек могут оказаться буквально на улице", подчеркнула Шаповаленко. Недовольные уже обращались в прокуратуру, к депутатам Госдумы и АКЗС, сказала она.
"Это градообразующее предприятие, оно одно осталось в Кулунде. Люди, весь поселок, живут благодаря ему. Мы предлагали сдать завод в аренду или продать, но на это собственники не идут. В 1990-е годы мы сидели дома по две недели, потому что заводу было тяжело, зарплата тогда плохо выплачивалась. Но мы все пережили. Я 36 лет работаю на этом заводе, и таких людей много. Нам очень обидно", – отметила Шаповаленко.
Возмущены не только работники завода, но и обычные жители села, которые также вступают в созданную инициативную группу. Один из них – Владимир Евсеев – отметил, что ситуация негативно скажется на всем населенном пункте.
"Найти работу в Кулунде невозможно. 150 человек всяко не трудоустроятся. Людям придется отсюда уезжать. В конечном итоге мне и моим детям тоже придется отсюда уехать. Хотя я работаю в энергетике, но это скажется и на мне, ведь прежних мощностей не будет, и зачем тогда начальству такой штат держать? Тоже могут быть сокращения", – предположил он.
Возглавляет инициативную группу жительница села, активистка Дина Курилова. Она считает, что собственники намеренно решили ликвидировать предприятие. По ее словам, на заводе якобы не делали ремонт и только брали с него деньги. Дина Курилова уверена: прибыль у предприятия точно была.
"Ремонта все эти годы не было, собственники ничего не хотят с ним делать – только замораживать. А остановить предприятие на пять лет – это значит, что мы никогда уже его не восстановим, потому что оборудование старое все полетит, погниет или рассыплется. Это делается для того, чтобы завод уничтожить?" – спрашивает она.
"Все уничтожили"
Курилова, Шаповаленко и другие люди не верят, что ситуация с сырьем стоит в районе настолько остро, как говорит Пекшев, и считают, что завод просто закупает молоко по более низким ценам, чем его конкуренты, поэтому сырье везут не в Кулунду, а в другие поселки. И эту проблему можно решить, подняв закупочные цены на молоко, уверены они.
Разговоры о переводе сотрудников в другие села тоже вызывают у местных скепсис. Они говорят, что вряд ли большое число людей согласятся покидать свой дом для работы в ближайшем населенном пункте.
"Кто туда поедет? Если закроется этот завод, то дома вообще ничего не будут стоить. Продать я недвижимость за нормальные деньги не смогу и купить я тоже не смогу. Руководство предлагает: "Я вам помогу с ипотекой". Это в каком смысле? Он с банками договорится, чтобы нам ипотеку дали? Извините, людям по 50 лет. Какая ипотека? Допустим, я в Благовещенку поеду, а он через год-два и Благовещенку закроет. И куда я поеду?" – интересуется Мария Шаповаленко.
Дина Курилова также добавила, что даже если руководство завода сможет дать людям возможность ездить в Благовещенку каждый день, то всех 150 работников это все равно не затронет – то есть новую работу получит только небольшой процент ценных специалистов, но не более того. Остальные останутся без работы.
"Дайте нам работу, все просят, говорят, где у нас в селе работать. Вот в Кулунде раньше было несколько заводов. Сейчас у нас ничего этого нет, закрыли два завода ЖБИ. Все уничтожили. У нас вся Кулунда практически разъезжается, потому что негде работать. Кто-то остается и работает вахтовым методом, остальные – в основном пенсионеры, которым как бы негде трудиться. А эта ситуация погубит наше село, здесь будет разъезд", – отметила она.
Юрий Пекшев понимает, что закрытие завода – непопулярное решение, но объективные причины для этого существуют, сказал он.
"У них предложение простое. А вы закройте не нас, а завод в Благовещенке. Там 270 человек работает, а в Кулунде – 150. Там такие же люди. Поэтому пытаемся с наименьшим ущербом выйти из непростой ситуации, сделать все правильно, чтобы не довести до банкротства предприятие. Мы кадры будем трудоустраивать на соседнее предприятие, и когда придет время, люди вернутся в Кулунду и будут работать. Все готовы к диалогу", – подчеркнул он.
Митинг и требования
26 октября недовольные планируют провести в Кулунде митинг (он уже согласован), на котором потребуют не закрывать завод. Это мероприятие нужно, чтобы обратить внимание на проблему и властей краевого уровня, пояснили они. Местные жители надеются, что чиновники способны помочь решить вопрос с закрытием завода.
"Нужно, чтобы власти как-то поддержали предприятие, чтобы завод остался. Может быть, какую-то дотацию надо выделить. Необходимо, чтобы краевые власти вмешались и появились и какие-то альтернативы закрытию", – отметил Владимир.
Кстати, районные власти уже на стороне протестующих, отметил активист. Так, глава администрации Кулундинского района Сергей Балухин сейчас пытается отстоять завод и общается с его руководством, однако пока к какому-то позитивному решению они не пришли, сказал активист.
Тем временем жители просят сделать с заводом "хоть что-нибудь". Например, продать его другому собственнику или сдать в аренду. Но жители предлагают и более фантастические варианты – например, Дина Курилова говорит о том, чтобы признать собственника недобросовестным, вернуть завод государству и перепродать новому владельцу. По словам активистки, инициативная группа будет обращаться с этим предложением к президенту РФ.
"Владелец закрывает завод работающий, молоко есть, завод работает, люди есть, не отлынивают от труда. Это градообразующее предприятие, а сейчас тяжелое время, военное. На основании вот этих всех факторов можно его признать недобросовестным собственником. Я написала заявление в прокуратуру от инициативной группы с требованием провести проверку законности приватизации, а также аудиторскую проверку. Мы готовы на все что угодно, лишь бы остался завод. Собственник не соглашается ни на что, поэтому у нас нет другого пути", – отметила Курилова.
Впрочем, пока неизвестно, будут ли предприняты меры по сохранению предприятия. Да и возможно ли вообще что-то сделать с заводом в условиях нехватки сырья – открытый вопрос.
07:40:22 17-10-2024
Капитализм-это развал всего и вся., особенно предприятий местной промышленности.Потому что всё решает частник.А частник решает, исходя из своих двояковыпуклых кошельков, чтоб не уменьшилась толщина.При СССР нашли бы приемлемое решение, да и КРС при СССР не уничтожали, как сейчас. А как может и может ли помочь руководство края заводу, его работникам, чтоб они не были выброшены на улицу?
08:21:29 17-10-2024
Гость. (07:40:22 17-10-2024) Капитализм-это развал всего и вся., особенно предприятий мес... Ага, работниц будут доить, чтоб они работу не потеряли.
08:25:36 17-10-2024
Гость. (07:40:22 17-10-2024) Капитализм-это развал всего и вся., особенно предприятий мес... В вашем любимом СССР молока тоже не хватало. Не в руководстве дело, место проклятое
09:26:47 17-10-2024
Гость (08:25:36 17-10-2024) В вашем любимом СССР молока тоже не хватало. Не в руководств... А вот это напраслина.Да ,много чего не хватало в СССР ,но вот молочная продукция была.И была настоящая без пальмового масла.Какие были сыры,какое масло.А сейчас возьмёшь это масло по дикой цене ,а оно и маслом не пахнет-пластилин какой то на пальме.Не знаю ,как ,где ,но здесь в городе проблем с этим тогда не было.
09:21:12 17-10-2024
Гость. (07:40:22 17-10-2024) Капитализм-это развал всего и вся., особенно предприятий мес...
Самое забавное, что капиталистические страны с частниками до сих пор живее всех живых, а СССР и 70 лет не протянул с его политикой вливания бюджета в нерентабельные предприятия. В РФ точно также носятся с Автовазом, как с чемоданом без ручки. Деньги уходят в черную дыру, а директор жалуется, что мол население китайские машины покупает. Ну так не делайте г....о . У вас до сих пор нет нормального городского кроссовера, а выкладывать 2,6 ляма за то ведро с движком никто адекватный не будет.
09:51:48 17-10-2024
Гость из будущего (09:21:12 17-10-2024) Самое забавное, что капиталистические страны с частникам... Из, примерно, 190 стран живущих при капитализме нормально живут около 20. Очевидно, что за счет оставшихся 170.
12:04:07 17-10-2024
Гость (09:51:48 17-10-2024) Из, примерно, 190 стран живущих при капитализме нормально жи...
Не знаю, как вы насчитали 20 стран, но по уровню жизни как минимум 50 стран опережают Россию.
13:08:50 17-10-2024
Гость (12:04:07 17-10-2024) Не знаю, как вы насчитали 20 стран, но по уровню жизни к... Страны - в студию!
Или так ~10% населения планеты, живущих при капитализме, живут за счет эксплуатации остальных, так называемый "золотой миллиард"
11:04:09 17-10-2024
Гость из будущего (09:21:12 17-10-2024) Самое забавное, что капиталистические страны с частникам...
да вы,я смотрю, большой спец по СССР ((( рассказываете почему он развалился, очень смешно)))
13:25:10 17-10-2024
Гость. (07:40:22 17-10-2024) Капитализм-это развал всего и вся., особенно предприятий мес...
А коммунизм это развал страны! 70 лет никто в экономике деньги не считал, 90% предприятий были нерентабельны, деньги не считали, жили за счет гос финансирования, производили всякий хлам. СССР жил за счет нефти, газа и бесплатного труда крестьян, особенно до 60 годов.
16:07:54 17-10-2024
Гость (13:25:10 17-10-2024) А коммунизм это развал страны! 70 лет никто в экономике... А вы жили тогда во времена Союза?То что вы написали ,это чистой воды пропаганда,которую запустили чтобы опорочить всё что связано с той системой.Да ,было очень много недостатков,но в главном ,это была могущественная страна ,которая сплотила вокруг себя других.Настроение у людей было совершенно другое,была какая то надежда,уверенность в завтрашнем дне.Вы говорите делали всякий хлам?Вы посмотрите какая была авиационная промышленность,космос,тракторостроение,военная промышленность,сколько производилось стали,цветных металлов.Мы кормили полмира,хотя сами жили скромно.Нынешнее состояние экономики весьма далеко от тех прежних достижений.Не повторяйте эти глупости,лучше глубже вникните в тему.
16:11:01 17-10-2024
Афиноген (16:07:54 17-10-2024) А вы жили тогда во времена Союза?То что вы написали ,это чис... Зачем вы Чебурашке молодой, что-то пытаетесь доказать? Не в коня корм (с)
17:10:39 17-10-2024
Гость (16:11:01 17-10-2024) Зачем вы Чебурашке молодой, что-то пытаетесь доказать? Не в ...
А вы, старые Чебурашки никак не можете успокоиться по ушедшему Союзу. Уже поколение, рожденное после распада СССР, стариться начинает, а вы все про былое бухтите.
07:41:24 17-10-2024
помнится, в прошлом году и позапрошлом году закупочные цены на молоко у населения и фермеров молочные заводы опускали, и вообще говорили, молока в крае залейся, нам столько не надо, а теперь оказывается дефицит сырья? и власти от этого всего устранились, а люди ведь тоже писали, жаловались, писали, что коров вынуждены будут резать, а теперь вот как получилось. Ну и что власти теперь будут делать, опять ничего?
08:34:49 17-10-2024
Гость (07:41:24 17-10-2024) помнится, в прошлом году и позапрошлом году закупочные цены ... А что им (властям) делать ?Как всегда,продолжать сидеть на своих тёплых местах с хорошими зарплатами,льготами и прочими благами.Если бы они работали ,то разве отрасль оказалась в таком плачевном положении?
07:58:30 17-10-2024
Люди взбунтовались..... Мятеж?
09:20:06 17-10-2024
Гость (07:58:30 17-10-2024) Люди взбунтовались..... Мятеж?... Кстати на днях за Мятеж наказание ужесточили. Считаю очень вовремя, а то ищ чо удумали....
07:59:13 17-10-2024
Аналогичные предприятия в последние годы закрылись в селах Советское, в Ребрихе, Павловске, Баево, Суетке, Михайловке, Новичихе, Горняке и Курье и т.д..
Село держится на КРС, нет сбыта молока, нет коров, нет села в будущем
08:37:38 17-10-2024
Сергей Тастан (07:59:13 17-10-2024) Аналогичные предприятия в последние годы закрылись в селах С... В ГОРНЯКЕ??? Там молзавод закрылся больше 20 лет назад!!!
09:53:52 17-10-2024
Гость (08:37:38 17-10-2024) В ГОРНЯКЕ??? Там молзавод закрылся больше 20 лет назад!!!... При этом же режиме? Не при Советах же.
08:24:36 17-10-2024
Странно, по телевизору у нас продуктовая независимость , небывалый рост производств и загнивающий запад. А в нашем аграрном крае, так вообще рай.
Уверен здесь не обошлось без вмешательства западных партнёров
08:26:37 17-10-2024
Нет КРС. Я уже забыл когда нормально говядину ел. Она буквально сейчас по цене золота стоит. Ещё и масло в цене взлетело. Есть группа в вк _ ВСЁПРОПАЛО. Там выкладывают носости импортазамещения, ежедневно показывают новые предприятия, что в стране открываются, гигантские агрохолдинги. Видимо рабочим людям предстоит туда переезжать. Ну а что делать?
08:27:01 17-10-2024
Пролетариат - не нужен. Вдруг соберутся, сговорятся.........диспут, а вдруг митинг. Куда проще заселить всех в город, в человейник, ипотека до гроба сидят в скворечниках ни слышно их, не видно.
08:51:48 17-10-2024
Гость (08:27:01 17-10-2024) Пролетариат - не нужен. Вдруг соберутся, сговорятся............ Голубая мечта эксплуататора-могильщика.
08:48:29 17-10-2024
Вот вам и противоречие между трудом и капиталом налицо.Надо немедленно экспроприировать этот завод у этих дельцов и передать его коллективу предприятия ,люди сами разберутся как правильно и рационально управлять производством.Это будет весьма хорошим и показательным примером для всех остальных хитромудрых.Немало удивлён фактом закрытия такого количества заводов по краю.Это такой у нас прогресс в реальности?Тогда вопрос-а зачем нам все эти министерства ,комитеты и прочие органы связанные с сельским хозяйством?Какой от них толк?Констатировать развал ?Сократить их в таком случае,а средства направить на поддержку народных предприятий.
17:24:41 17-10-2024
Афиноген (08:48:29 17-10-2024) Вот вам и противоречие между трудом и капиталом налицо.Надо ... люди сами разберутся как правильно и рационально управлять производством----кто кто разберётся? Да у нас каждая кухарка знает, как управлять государством, но альтернативы Ему, считается, что нет.
09:23:09 17-10-2024
Кулундинцы, как вам не стыдно? Вас так щедро содержит ОАО РЖД. Любой другой деревне и мечтать о таком не приходиться. В Барнауле столько железной дороги нет как в Кулунде. А вы про как у то ферму пишите градообразующая. Вы говорите говорите да не заговпривпйтесь. Говорите правду уважаемые кулундинцы...
09:45:03 17-10-2024
Из выступлений правительства края я слышу, что поголовье растёт, надои небывалые (не то что в советское время), зарплаты достойные. На агропромышленной выставке "Золотая осень" одарили золотыми медалями. И что по факту. Считаю так, если допустят закрытие такого предприятия, то власть в очередной раз покажет нам свою компетенцию и стремление работать на благо края и людей.
10:03:26 17-10-2024
Жалко людей! Наверное в свое время "голосовали сердцем"? Вот и пришел долгожданный капитализм.
11:12:33 17-10-2024
Я думаю дефицита молока нет, просто закупочная цена выросла, ну и подняли бы цену на свою продукцию, люди все равно бы покупали, некоторые стараются держать низкую цену при этом производство становится убыточным, а это медленная смерть для предприятия.
12:11:21 17-10-2024
Вспомните-в предидущие годы планомерное снижение закупочной цены на молоко. Теперь вам понятно для чего это было сделано? Найдется холдинг-скупит подешевке молочку края. И люди так же пойдут туда ишачить за копейки - деваться некуда. Жрать надо. Детей учить надо. Уголь одежонку надо. Наверняка москвичи приберут к рукам.
12:53:05 17-10-2024
Бдыщ... (12:11:21 17-10-2024) Вспомните-в предидущие годы планомерное снижение закупочной ... а мы такие - не будем пить малако!
и они обломятся, обидятся, заплачут и уйдут.
16:15:09 17-10-2024
сразу захотелось повысить рождаемость на селе
13:59:35 18-10-2024
Что интересно что в таких случаях чтобы завод оставался на плаву нужно только трудовому коллективу ни собственникам ни министерству сельского хозяйства наличие работающего предприятия оказывается не нужно. Возникает вопрос для чего нужны такие собственники и министерства.