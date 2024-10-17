Руководство объясняет остановку завода отсутствием сырья, а работники и жители Кулунды протестуют и планируют собрать митинг

17 октября 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Завод "Кулундаконсервмолоко"/ Фото: kkmilk.narod.ru

В селе Кулунда Алтайского края собираются закрыть завод "Кулундаконсервмолоко" из-за нехватки сырья. Управление планирует законсервировать его на неопределенный срок. 150 сотрудников предприятия останутся без работы. И местные жители утверждают, что закрытие градообразующего производства нанесет колоссальный ущерб селу и заставит людей уезжать из населенного пункта. Поэтому сейчас люди протестуют и даже намерены вскоре выйти на митинг за сохранение предприятия. Почему завод закрывается и как жители пытаются этому помешать – в материале amic.ru.

Почему закрывается завод?

Причина закрытия завода "Кулундаконсервмолоко", который производит молочные продукты (сухое молоко и масло), – в нехватке сырья для производства, отметил в разговоре с amic.ru представитель совета директоров предприятия Юрий Пекшев. По его словам, ситуация с молоком в Алтайском крае сейчас далека от идеальной. В регионе его существенно не хватает.

Даже лидер молочной отрасли края Рубцовский молочный завод возит молоко из Красноярского края, Омской и Новосибирской областей. Но для предприятия в Кулунде такой вариант дорогой и нерентабельный, и логистика в данном случае "убивает всю конкурентоспособность продукции", подчеркнул Пекшев. Для завода реально везти продукцию, которая находится максимум в пределах 100 км от Кулунды. Все, что дальше, уже дорого, отметил он.

"Это болезненная тема. Вся проблема не в том, что управление завода некомпетентно. Достаточно посмотреть, сколько у нас осталось сельхозпредприятий с фермами и коровами. Есть проблема с кадрами, не хватает ни доярок, ни других специалистов. Мы достигли критических показателей в 10% загрузки в месяц и 15% в среднем в год. Чтобы предприятие работало, надо его загрузить в среднем хотя бы на 30-40% в год, а лучше – на 60-80%. 10-15% для любого предприятия – это прямой путь к банкротству. Ситуация по сырью постоянно усугубляется. Приезжий инвестор в Табунском районе вырезал коров в селе Сереброполь. Плюс население КРС подрезает. Одно хозяйство закончило свое существование, другое, третье", – отметил он.

Даже если вдруг появятся сельхозинвесторы в молочном животноводстве, то ситуация с сырьем быстро не выправится, уверен Юрий Пекшев. В таком случае молоко в достаточном количестве может появиться в крае "лет через пять-десять", считает он. Пока же ситуация не очень благоприятная. Аналогичные предприятия в последние годы закрылись в селах Советское, в Ребрихе, Павловске, Баево, Суетке, Михайловке, Новичихе, Горняке и Курье. По его словам, в советское время было 60 заводов в районах Алтайского края. Теперь же большей части из них не осталось.

Молоковоз / Фото: amic.ru

Что будет с предприятием и работниками?

Юрий Пекшев подчеркнул, что предполагается именно консервация объекта и разбирать в нем ничего не будут. Руководство предприятия предполагает, что завод закроется в конце 2024-го или в начале 2025 года.

"Завод как стоял, так и будет стоять. Будут усилены меры охраны, все закрыто. Крыши все отремонтированы, все необходимое сделано для производства, все рабочие, технологические моменты улучшены. Это все будет стоять и, возможно, что в будущем к работе вернутся. Когда ситуация выправится, то все будет расконсервировано, отмыто, очищено и возобновится производство. Мы ничего не собираемся там ни разбирать, ни ломать. Здание будет охраняться, будет ждать лучших времен. Они обязательно наступят", – отметил он.

Об оставшихся без работы людях руководство также обещает позаботиться. Пекшев отметил, что сейчас пока сотрудников предупреждают о предстоящем сокращении штата. Всем выплатят обещанные деньги по закону, заверил он. Те, кто захочет, смогут перевестись на другие предприятия, обещает Пекшев. Если, например, наберется более десяти желающих ездить на завод в Благовещенке, то людей можно ежедневно возить туда на автобусе, сказал Пекшев.

"Кто изъявит желание, мы рассмотрим все вопросы о переезде по специальности на другие заводы, к которым мы имеем какое-то отношение. Будем людей трудоустраивать, будь то водители, специалисты, лаборанты, технологи, аппаратчики и так далее. Пока один человек обратился, дальше видно будет. Если наберется десять человек и более, будем в Благовещенку людей возить. Конечно, мы будем рассматривать вопросы и по возможному переселению, поможем взять ипотеку или еще что-то, если люди проявят желание. Все будет рассматриваться индивидуально. У каждого человека свои обстоятельства и много разных вопросов, которые находятся не в нашей компетенции", – отметил Пекшев.

Amic.ru обратился за комментарием и к генеральному директору "Кулундаконсервмолоко" Анатолию Ковалю, однако он от комментариев отказался.

Стадо коров / Фото: amic.ru

"Людям придется уезжать"

Однако работников завода и жителей села позиция руководства не устраивает и они призывают всеми способами сохранить предприятие. Председатель профсоюза завода Мария Шаповаленко рассказала, что 2 октября к ним приехал Юрий Пекшев и на собрании объявил о предстоящей консервации производства. Работники взбунтовались против этого решения, появилась инициативная группа.

Быстро ситуация приобрела протестный характер, потому что "150 человек могут оказаться буквально на улице", подчеркнула Шаповаленко. Недовольные уже обращались в прокуратуру, к депутатам Госдумы и АКЗС, сказала она.

"Это градообразующее предприятие, оно одно осталось в Кулунде. Люди, весь поселок, живут благодаря ему. Мы предлагали сдать завод в аренду или продать, но на это собственники не идут. В 1990-е годы мы сидели дома по две недели, потому что заводу было тяжело, зарплата тогда плохо выплачивалась. Но мы все пережили. Я 36 лет работаю на этом заводе, и таких людей много. Нам очень обидно", – отметила Шаповаленко.

Возмущены не только работники завода, но и обычные жители села, которые также вступают в созданную инициативную группу. Один из них – Владимир Евсеев – отметил, что ситуация негативно скажется на всем населенном пункте.

"Найти работу в Кулунде невозможно. 150 человек всяко не трудоустроятся. Людям придется отсюда уезжать. В конечном итоге мне и моим детям тоже придется отсюда уехать. Хотя я работаю в энергетике, но это скажется и на мне, ведь прежних мощностей не будет, и зачем тогда начальству такой штат держать? Тоже могут быть сокращения", – предположил он.

Возглавляет инициативную группу жительница села, активистка Дина Курилова. Она считает, что собственники намеренно решили ликвидировать предприятие. По ее словам, на заводе якобы не делали ремонт и только брали с него деньги. Дина Курилова уверена: прибыль у предприятия точно была.

"Ремонта все эти годы не было, собственники ничего не хотят с ним делать – только замораживать. А остановить предприятие на пять лет – это значит, что мы никогда уже его не восстановим, потому что оборудование старое все полетит, погниет или рассыплется. Это делается для того, чтобы завод уничтожить?" – спрашивает она.

Село Кулунда / Фото: altairegion22.ru

"Все уничтожили"

Курилова, Шаповаленко и другие люди не верят, что ситуация с сырьем стоит в районе настолько остро, как говорит Пекшев, и считают, что завод просто закупает молоко по более низким ценам, чем его конкуренты, поэтому сырье везут не в Кулунду, а в другие поселки. И эту проблему можно решить, подняв закупочные цены на молоко, уверены они.

Разговоры о переводе сотрудников в другие села тоже вызывают у местных скепсис. Они говорят, что вряд ли большое число людей согласятся покидать свой дом для работы в ближайшем населенном пункте.

"Кто туда поедет? Если закроется этот завод, то дома вообще ничего не будут стоить. Продать я недвижимость за нормальные деньги не смогу и купить я тоже не смогу. Руководство предлагает: "Я вам помогу с ипотекой". Это в каком смысле? Он с банками договорится, чтобы нам ипотеку дали? Извините, людям по 50 лет. Какая ипотека? Допустим, я в Благовещенку поеду, а он через год-два и Благовещенку закроет. И куда я поеду?" – интересуется Мария Шаповаленко.

Дина Курилова также добавила, что даже если руководство завода сможет дать людям возможность ездить в Благовещенку каждый день, то всех 150 работников это все равно не затронет – то есть новую работу получит только небольшой процент ценных специалистов, но не более того. Остальные останутся без работы.

"Дайте нам работу, все просят, говорят, где у нас в селе работать. Вот в Кулунде раньше было несколько заводов. Сейчас у нас ничего этого нет, закрыли два завода ЖБИ. Все уничтожили. У нас вся Кулунда практически разъезжается, потому что негде работать. Кто-то остается и работает вахтовым методом, остальные – в основном пенсионеры, которым как бы негде трудиться. А эта ситуация погубит наше село, здесь будет разъезд", – отметила она.

Юрий Пекшев понимает, что закрытие завода – непопулярное решение, но объективные причины для этого существуют, сказал он.

"У них предложение простое. А вы закройте не нас, а завод в Благовещенке. Там 270 человек работает, а в Кулунде – 150. Там такие же люди. Поэтому пытаемся с наименьшим ущербом выйти из непростой ситуации, сделать все правильно, чтобы не довести до банкротства предприятие. Мы кадры будем трудоустраивать на соседнее предприятие, и когда придет время, люди вернутся в Кулунду и будут работать. Все готовы к диалогу", – подчеркнул он.

Собрание по закрытию завода / Фото предоставлено amic.ru активистами

Митинг и требования

26 октября недовольные планируют провести в Кулунде митинг (он уже согласован), на котором потребуют не закрывать завод. Это мероприятие нужно, чтобы обратить внимание на проблему и властей краевого уровня, пояснили они. Местные жители надеются, что чиновники способны помочь решить вопрос с закрытием завода.

"Нужно, чтобы власти как-то поддержали предприятие, чтобы завод остался. Может быть, какую-то дотацию надо выделить. Необходимо, чтобы краевые власти вмешались и появились и какие-то альтернативы закрытию", – отметил Владимир.

Кстати, районные власти уже на стороне протестующих, отметил активист. Так, глава администрации Кулундинского района Сергей Балухин сейчас пытается отстоять завод и общается с его руководством, однако пока к какому-то позитивному решению они не пришли, сказал активист.

Тем временем жители просят сделать с заводом "хоть что-нибудь". Например, продать его другому собственнику или сдать в аренду. Но жители предлагают и более фантастические варианты – например, Дина Курилова говорит о том, чтобы признать собственника недобросовестным, вернуть завод государству и перепродать новому владельцу. По словам активистки, инициативная группа будет обращаться с этим предложением к президенту РФ.

"Владелец закрывает завод работающий, молоко есть, завод работает, люди есть, не отлынивают от труда. Это градообразующее предприятие, а сейчас тяжелое время, военное. На основании вот этих всех факторов можно его признать недобросовестным собственником. Я написала заявление в прокуратуру от инициативной группы с требованием провести проверку законности приватизации, а также аудиторскую проверку. Мы готовы на все что угодно, лишь бы остался завод. Собственник не соглашается ни на что, поэтому у нас нет другого пути", – отметила Курилова.

Впрочем, пока неизвестно, будут ли предприняты меры по сохранению предприятия. Да и возможно ли вообще что-то сделать с заводом в условиях нехватки сырья – открытый вопрос.