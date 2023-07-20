Массовое внедрение цифрового рубля начнется не раньше 2025 года

Сейчас Центробанку и участвующим в процессе организациям предстоит тестирование цифрового рубля

20 июля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: flickr.com

Массовое внедрение цифрового рубля возможно только с начала 2025 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что сейчас регулятору и участвующим в процессе организациям предстоит тестирование цифрового рубля. Работу начнут с базовых операций, а в следующем году их будут расширять. В том числе и на "оплату в одно касание" с помощью чипов NFC.

"Будем тестировать переводы между юридическими лицами, смарт-контракты. Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность", – добавила Набиуллина.

Она подчеркнула, что только после этого можно принять решение о масштабировании использования цифрового рубля.