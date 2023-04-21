Озеро Завьялово в Алтайском крае скоро снова начнут очищать

Работы выполнены больше чем на треть

21 апреля 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Работы по расчистке озера Завьялово в Завьяловском районе возобновятся с окончанием "внезапного продолжения зимы", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он напомнил, что чистить водоём начали в прошлом году. В рамках нацпроекта "Экология" региону на эти цели дали 242 миллиона рублей.

"Всего мы должны удалить со дна более 300 тысяч кубометров ила, сейчас работа выполнена больше чем на треть. А полностью закончить очистку мы планируем осенью 2024 года", – подчеркнул Томенко.

Он добавил, что в крае есть и другие водоёмы, которые нужно чистить, и эти вопросы тоже постепенно решают.