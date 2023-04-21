НОВОСТИЭкология

Озеро Завьялово в Алтайском крае скоро снова начнут очищать

Работы выполнены больше чем на треть

21 апреля 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края
Фото: Минприроды Алтайского края

Работы по расчистке озера Завьялово в Завьяловском районе возобновятся с окончанием "внезапного продолжения зимы", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он напомнил, что чистить водоём начали в прошлом году. В рамках нацпроекта "Экология" региону на эти цели дали 242 миллиона рублей.

"Всего мы должны удалить со дна более 300 тысяч кубометров ила, сейчас работа выполнена больше чем на треть. А полностью закончить очистку мы планируем осенью 2024 года", – подчеркнул Томенко.

Он добавил, что в крае есть и другие водоёмы, которые нужно чистить, и эти вопросы тоже постепенно решают.

Комментарии 6

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Гость

13:45:05 21-04-2023

Если со дна удалят ил (грязь) Наа кой оно будет полезно !?!?!

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Гость

14:10:50 21-04-2023

Вспомните про Яровое....Там давно пора перезахоронение ядовитых отходов делать... А они бюджетные деньги в трубу (вернее в карманы)

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Валентина

14:38:51 21-04-2023

А озеро какое?В Завьялово полно озёр.Отмывание бюджетных денег, хорошо если федеральный бюджет

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Зав

15:57:30 21-04-2023

В самом селе озеро чистят

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Гость

17:09:45 21-04-2023

В Павловске не дочистили, 2 года чистили, как было так и осталось.

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Гость

18:47:12 21-04-2023

Базы что ли все снесут тогда озеро очистится )

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