Озеро Завьялово в Алтайском крае скоро снова начнут очищать
Работы выполнены больше чем на треть
21 апреля 2023, 13:37, ИА Амител
Фото: Минприроды Алтайского края
Работы по расчистке озера Завьялово в Завьяловском районе возобновятся с окончанием "внезапного продолжения зимы", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Он напомнил, что чистить водоём начали в прошлом году. В рамках нацпроекта "Экология" региону на эти цели дали 242 миллиона рублей.
"Всего мы должны удалить со дна более 300 тысяч кубометров ила, сейчас работа выполнена больше чем на треть. А полностью закончить очистку мы планируем осенью 2024 года", – подчеркнул Томенко.
Он добавил, что в крае есть и другие водоёмы, которые нужно чистить, и эти вопросы тоже постепенно решают.
13:45:05 21-04-2023
Если со дна удалят ил (грязь) Наа кой оно будет полезно !?!?!
14:10:50 21-04-2023
Вспомните про Яровое....Там давно пора перезахоронение ядовитых отходов делать... А они бюджетные деньги в трубу (вернее в карманы)
14:38:51 21-04-2023
А озеро какое?В Завьялово полно озёр.Отмывание бюджетных денег, хорошо если федеральный бюджет
15:57:30 21-04-2023
В самом селе озеро чистят
17:09:45 21-04-2023
В Павловске не дочистили, 2 года чистили, как было так и осталось.
18:47:12 21-04-2023
Базы что ли все снесут тогда озеро очистится )