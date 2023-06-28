Массовые протесты прошли во Франции из-за убийства полицейскими подростка
С маленького Нантера беспорядки перекинулись на другие города
28 июня 2023, 09:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Во Франции прошли массовые протесты из-за убийства подростка полицейскими. Об этом сообщают местные СМИ.
Сотрудники полиции в Нантере, расположенном неподалеку от Парижа, застрелили 17-летнего парня за то, что он якобы сопротивлялся при аресте. После этого люди вышли на улицы города, стали строить баррикады и жечь машины.
Со временем протест перекинулся и на другие города, среди которых Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев. Здесь происходили пожары и стычки с представителями правоохранительных органов.
09:55:52 28-06-2023
Негр снова ?
14:19:39 28-06-2023
17-летний подросток ехал на рулем автомобиля. При этом нарушил несколько правил дорожного движения. Полиция попыталась взять машину под контроль. «Водитель, который сначала выключил двигатель, снова завел автомобиль, а затем уехал. Именно в этом контексте полицейский применил огнестрельное оружие», — сказал Нуньес. А что должна была делать полиция? Едет неадекват за рулем, ПДД нарушает, полиции не подчиняется. При этом может задавить кого-то. Правильно, что застерелили как бешенную собаку. Протестующие - ослы.