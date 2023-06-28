Массовые протесты прошли во Франции из-за убийства полицейскими подростка

С маленького Нантера беспорядки перекинулись на другие города

28 июня 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Во Франции прошли массовые протесты из-за убийства подростка полицейскими. Об этом сообщают местные СМИ.

Сотрудники полиции в Нантере, расположенном неподалеку от Парижа, застрелили 17-летнего парня за то, что он якобы сопротивлялся при аресте. После этого люди вышли на улицы города, стали строить баррикады и жечь машины.

Со временем протест перекинулся и на другие города, среди которых Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев. Здесь происходили пожары и стычки с представителями правоохранительных органов.