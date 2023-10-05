Массовый сбой произошел у устройств Xiaomi в России и Белоруссии

Проблемы возникли у гаджетов, привязанных к приложению с установленным регионом "Россия"

05 октября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Массовый сбой произошел в экосистеме устройств Xiaomi на территории России и Белоруссии. Как сообщает Telegram-канал Mash, на поломку пылесосов, лампочек и камер видеонаблюдения жалуются жители разных российских и белорусских городов.

По их словам, устройства функционируют, однако связаться с ними через официальное приложение MiHome и аналоги нельзя. Проблемы возникли у гаджетов, привязанных к приложению с установленным регионом "Россия".

ТАСС также отмечает, что схожие ситуации наблюдаются с работой домена account.xiaomi.com – при попытке загрузки страницы появляется ошибка 404 или 503.

Mash уточняет, что проблема может быть в сбое на серверах Xiaomi. В представительстве компании в России подтвердили эту информацию и пообещали оперативно все устранить.