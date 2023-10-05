Массовый сбой произошел у устройств Xiaomi в России и Белоруссии
Проблемы возникли у гаджетов, привязанных к приложению с установленным регионом "Россия"
05 октября 2023, 08:30, ИА Амител
Массовый сбой произошел в экосистеме устройств Xiaomi на территории России и Белоруссии. Как сообщает Telegram-канал Mash, на поломку пылесосов, лампочек и камер видеонаблюдения жалуются жители разных российских и белорусских городов.
По их словам, устройства функционируют, однако связаться с ними через официальное приложение MiHome и аналоги нельзя. Проблемы возникли у гаджетов, привязанных к приложению с установленным регионом "Россия".
ТАСС также отмечает, что схожие ситуации наблюдаются с работой домена account.xiaomi.com – при попытке загрузки страницы появляется ошибка 404 или 503.
Mash уточняет, что проблема может быть в сбое на серверах Xiaomi. В представительстве компании в России подтвердили эту информацию и пообещали оперативно все устранить.
16:42:36 05-10-2023
Сбой давно уже случился, давно уже приходится КНОПОЧКУ нажимать, чтоб пылесося включился))))) ужас, беда, несправедливость