Массовый сбой в работе Windows парализовал крупные мировые компании

Некоторые из них до сих пор не могут решить проблему

19 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/883504

В работе операционной системы Windows произошел глобальный сбой, из-за которого возникли проблемы в различных отраслях, включая банковское дело, авиаперевозки и СМИ. Об этом сообщил американский портал The Verge.

По информации издания, причиной сбоя могло стать последнее обновление программного обеспечения по безопасности от компании CrowdStrike. Отмечается, что устройства и сервисы, на которых установлено это ПО, "отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки". Сбой затронул организации по всему миру, включая банки, авиакомпании и средства массовой информации.

"Этот сбой еще раз демонстрирует, насколько сильно связаны между собой цифровой мир, устройства, программное обеспечение и конечные решения. Учитывая, что решения от Microsoft глубоко интегрированы во многие IT-решения и конечные продукты, последствия этого сбоя довольно значительны.

Подобные события происходили и будут происходить – это вполне естественно. В сфере IT взаимодействие часто приносит пользу, совместимость удобна, но при этом возникают и некоторые дополнительные риски", – сказал ТАСС эксперт Никита Уткин.