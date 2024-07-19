Сбой в системах Microsoft произошел 19 июля

19 июля 2024, 15:44, ИА Амител

Ноутбук на Windows / Фото: unsplash.com

Глобальный сбой в сетях Microsoft если и затронет Россию, то минимально, рассказал "Парламентской газете" эксперт в сфере цифровых технологий Эльдар Муртазин.

"Россия где-то два года назад приняла решение полностью отказаться от софта Microsoft. Поэтому, что касается государственных предприятий, оборонного комплекса, здравоохранения и связи, то они ничего не почувствуют. Сбои возможны в каких-то небольших или сравнительно небольших частных компаниях, где программные продукты Microsoft по-прежнему используются", – подчеркнул Муртазин.

Он заверил, что обычных пользователей с компьютерами и ноутбуками на Windows сбой никак не затронет.

Минцифры РФ пока не регистрировало сообщения о сбоях в работе систем в российских аэропортах.

Напомним, сбой в системах Microsoft произошел в пятницу, 19 июля, и в разных странах вызвал неполадки в работе аэропортов, телевещания, банков, больниц и так далее. По мнению экспертов, убытки можно смело исчислять сотнями миллиардов долларов.

Пока неизвестно, сколько продлится сбой в системах Microsoft. Акции компании уже упали на 3,15%, а бумаги разработчика решений в области информационной безопасности Crowdstrike потеряли в стоимости 14,23%.