НОВОСТИОбщество

Коснется ли России глобальный сбой Windows? Мнение аналитика

Сбой в системах Microsoft произошел 19 июля

19 июля 2024, 15:44, ИА Амител

Ноутбук на Windows / Фото: unsplash.com
Ноутбук на Windows / Фото: unsplash.com

Глобальный сбой в сетях Microsoft если и затронет Россию, то минимально, рассказал "Парламентской газете" эксперт в сфере цифровых технологий Эльдар Муртазин.

"Россия где-то два года назад приняла решение полностью отказаться от софта Microsoft. Поэтому, что касается государственных предприятий, оборонного комплекса, здравоохранения и связи, то они ничего не почувствуют. Сбои возможны в каких-то небольших или сравнительно небольших частных компаниях, где программные продукты Microsoft по-прежнему используются", – подчеркнул Муртазин.

Он заверил, что обычных пользователей с компьютерами и ноутбуками на Windows сбой никак не затронет.

Минцифры РФ пока не регистрировало сообщения о сбоях в работе систем в российских аэропортах.

Напомним, сбой в системах Microsoft произошел в пятницу, 19 июля, и в разных странах вызвал неполадки в работе аэропортов, телевещания, банков, больниц и так далее. По мнению экспертов, убытки можно смело исчислять сотнями миллиардов долларов.

Пока неизвестно, сколько продлится сбой в системах Microsoft. Акции компании уже упали на 3,15%, а бумаги разработчика решений в области информационной безопасности Crowdstrike потеряли в стоимости 14,23%.

ПК на базе Windows 10 / Фото: unsplash.com

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Пользователей просят обновиться до актуальной Windows 11
НОВОСТИОбщество
Мнения экспертов

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:46:12 19-07-2024

Мы в безопасности, он у всех пиратский

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:24 19-07-2024

Вот и обновились....лучшее враг хорошего.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:16 19-07-2024

Да конечно. На госслужбе хоть и декларируют переход на Линукс, но ещё конь не валялся. Везде Винда, и москвичи требуют отчёты для себя в последних версиях офиса по каждому направлению деятельности, и сами шлют файлы тоже во вражеских форматах.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:57 19-07-2024

Гость (16:58:16 19-07-2024) Да конечно. На госслужбе хоть и декларируют переход на Линук... OO XML (docx) уже давно свободный формат. И поддерживается Р7 Офис и Мой Офис.
А вот скриншоты из MSO при этом не радуют.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон Николаевич

22:09:04 19-07-2024

Гость (17:04:57 19-07-2024) OO XML (docx) уже давно свободный формат. И поддерживается Р... Всё ждут жареного петуха, видимо. Я в банке работаю, у нас всё ПО отечественное. И офис - МойОфис. Жена в больнице - там тоже. То есть у нас прям реальное импортозамещение, а не на словах. Зависит от руководства и степени его погружения в процесс видимо

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:28 19-07-2024

Гость (16:58:16 19-07-2024) Да конечно. На госслужбе хоть и декларируют переход на Линук... Я бы на вашем месте задал вопрос тем самым москвичам, что требуют отчёты. Одно дело, когда реально нет альтернативы, но тут-то... тот же МойОфис уже запилили

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:51 20-07-2024

Покупая ноут с виндой многие заморачиваются на отключение службы обновления?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:02 20-07-2024

Гость (12:38:51 20-07-2024) Покупая ноут с виндой многие заморачиваются на отключение сл... С обновлениями устраняются реальные уязвимости, нельзя думать, что любое обновление - зло в чистом виде.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:24 21-07-2024

Дальше будет интереснее. Намного.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров