Коснется ли России глобальный сбой Windows? Мнение аналитика
Сбой в системах Microsoft произошел 19 июля
19 июля 2024, 15:44, ИА Амител
Глобальный сбой в сетях Microsoft если и затронет Россию, то минимально, рассказал "Парламентской газете" эксперт в сфере цифровых технологий Эльдар Муртазин.
"Россия где-то два года назад приняла решение полностью отказаться от софта Microsoft. Поэтому, что касается государственных предприятий, оборонного комплекса, здравоохранения и связи, то они ничего не почувствуют. Сбои возможны в каких-то небольших или сравнительно небольших частных компаниях, где программные продукты Microsoft по-прежнему используются", – подчеркнул Муртазин.
Он заверил, что обычных пользователей с компьютерами и ноутбуками на Windows сбой никак не затронет.
Минцифры РФ пока не регистрировало сообщения о сбоях в работе систем в российских аэропортах.
Напомним, сбой в системах Microsoft произошел в пятницу, 19 июля, и в разных странах вызвал неполадки в работе аэропортов, телевещания, банков, больниц и так далее. По мнению экспертов, убытки можно смело исчислять сотнями миллиардов долларов.
Пока неизвестно, сколько продлится сбой в системах Microsoft. Акции компании уже упали на 3,15%, а бумаги разработчика решений в области информационной безопасности Crowdstrike потеряли в стоимости 14,23%.
15:46:12 19-07-2024
Мы в безопасности, он у всех пиратский
16:07:24 19-07-2024
Вот и обновились....лучшее враг хорошего.
16:58:16 19-07-2024
Да конечно. На госслужбе хоть и декларируют переход на Линукс, но ещё конь не валялся. Везде Винда, и москвичи требуют отчёты для себя в последних версиях офиса по каждому направлению деятельности, и сами шлют файлы тоже во вражеских форматах.
17:04:57 19-07-2024
Гость (16:58:16 19-07-2024) Да конечно. На госслужбе хоть и декларируют переход на Линук... OO XML (docx) уже давно свободный формат. И поддерживается Р7 Офис и Мой Офис.
А вот скриншоты из MSO при этом не радуют.
22:09:04 19-07-2024
Гость (17:04:57 19-07-2024) OO XML (docx) уже давно свободный формат. И поддерживается Р... Всё ждут жареного петуха, видимо. Я в банке работаю, у нас всё ПО отечественное. И офис - МойОфис. Жена в больнице - там тоже. То есть у нас прям реальное импортозамещение, а не на словах. Зависит от руководства и степени его погружения в процесс видимо
22:10:28 19-07-2024
Гость (16:58:16 19-07-2024) Да конечно. На госслужбе хоть и декларируют переход на Линук... Я бы на вашем месте задал вопрос тем самым москвичам, что требуют отчёты. Одно дело, когда реально нет альтернативы, но тут-то... тот же МойОфис уже запилили
12:38:51 20-07-2024
Покупая ноут с виндой многие заморачиваются на отключение службы обновления?
17:28:02 20-07-2024
Гость (12:38:51 20-07-2024) Покупая ноут с виндой многие заморачиваются на отключение сл... С обновлениями устраняются реальные уязвимости, нельзя думать, что любое обновление - зло в чистом виде.
13:08:24 21-07-2024
Дальше будет интереснее. Намного.