Трем алтайским городам могут разработать мастер-планы для "повышения уровня жизни"
Федеральные инструменты и понимание специфики городов края помогут найти новые точки роста
12 сентября 2024, 10:46, ИА Амител
Барнаул, Бийск и Рубцовск могут войти в список из 200 городов, для которых разрабатываются мастер-планы в рамках стратегии пространственного развития страны. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, благодаря этой работе уровень жизни жителей городов повышается, а также растет уровень комфорта, безопасности и благосостояния. Виктор Томенко отметил, что федеральные инструменты и понимание специфики городов края помогут найти новые точки роста и более эффективно использовать существующие возможности. Речь идет о благоустройстве, улучшении систем образования и здравоохранения, создании привлекательных условий для инвесторов, которые, в свою очередь, смогут организовать новые высокооплачиваемые рабочие места.
Томенко также подчеркнул, что уже готовы мастер-планы для 22 дальневосточных городов, и Алтайский край использует их опыт для реализации своих проектов. Важным аспектом этой работы будет не только учет экспертных представлений, но и, прежде всего, мнения жителей городов, а также предпринимателей, которые уже сейчас работают там.
10:58:27 12-09-2024
Специфика городов? А куда все предприятия девали? Томенку с Романенкой и главами городов по пр-ту Космонавтов впору возить, да когда пешеходный переход засыпали и их там прикрыть надо было.
11:03:30 12-09-2024
Бийск же наукоград.
Там концентрация высоколобых умников запредельная - они сами хоть кому бизнес план составят, точки роста найдут и перепьют. Их только правильно мативировать (через а) надобно.
14:00:15 12-09-2024
Musik (11:03:30 12-09-2024) Бийск же наукоград. Там концентрация высоколобых умников... всё! науке капец!
15:32:57 12-09-2024
Гость (14:00:15 12-09-2024) всё! науке капец!... А вот где-то в глубоких глубинах проспиртованных извилин тлеют огоньки научного сознания...
19:49:52 12-09-2024
Посмотрите ,как выглядят хрущевки на Красноармейском! Панелькам по 60 лет,но управляющие компании с ремонтом не сильно заморачиваются. Сейчас власти не решат проблему, через 5 лет она станет неразрешимой.! Про какой уровень комфорта, безопасности и благосостояния можно говорить???
15:00:38 13-09-2024
На Красноармейской даже тротуара нет...
18:53:47 13-09-2024
Будучи в гостях в Ставрополе сравниваю его с Барнаулом. Вроде бы тот же аграрный край, а комфорта в городе в разы больше. Улицы замощённые брусчаткой почти по всему городу. По городу зона отдыха в виде детских площадок со всевозможными постройками . В общем разница большая а вроде бы та же Россия. Наверное сильно зависит от руководства и бизнеса в регионе.
16:42:22 14-09-2024
Разрабатывать ненадо, надо делать. А не карманы набивать и заграницу обеспечивать🤬
Платных полеклиник настроили, а для народа по две недели в очереди стоим, чтобы попасть к врачу. Придёшь на приём и пустая полеклиника. Зато врачам все условия и зарплата, по 2 человека в день принимают. К невропотологу никогда записи нет на гос.услугах, за то их 4 кабинета в 14 полеклинике.
Для народа ничего нет, чтобы прийти в дом культуры, и могли заниматься бесплатно, что для детей, подросков и пенсионеров.
Когда будем жить по человечески, в чистоте и в доброте к друг другу?
Желаю всем здоровья и мира на нашей прекрасной, красивой ПЛАНЕТЕ.