Трем алтайским городам могут разработать мастер-планы для "повышения уровня жизни"

Федеральные инструменты и понимание специфики городов края помогут найти новые точки роста

12 сентября 2024, 10:46, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Барнаул, Бийск и Рубцовск могут войти в список из 200 городов, для которых разрабатываются мастер-планы в рамках стратегии пространственного развития страны. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, благодаря этой работе уровень жизни жителей городов повышается, а также растет уровень комфорта, безопасности и благосостояния. Виктор Томенко отметил, что федеральные инструменты и понимание специфики городов края помогут найти новые точки роста и более эффективно использовать существующие возможности. Речь идет о благоустройстве, улучшении систем образования и здравоохранения, создании привлекательных условий для инвесторов, которые, в свою очередь, смогут организовать новые высокооплачиваемые рабочие места.

Томенко также подчеркнул, что уже готовы мастер-планы для 22 дальневосточных городов, и Алтайский край использует их опыт для реализации своих проектов. Важным аспектом этой работы будет не только учет экспертных представлений, но и, прежде всего, мнения жителей городов, а также предпринимателей, которые уже сейчас работают там.