Жители Барнаула хотят, чтобы МРОТ вырос до 53 тысяч рублей

В декабре прошлого года барнаульцы мечтали о "минималке" в размере 41 тыс. рублей

12 сентября 2024, 10:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Барнауле желаемый уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), по мнению жителей, должен составлять 53,2 тыс. рублей, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"В декабре прошлого года эта сумма была равна 41 100 руб., в ноябре 2022-го – 38 200 руб., а в ноябре 2020-го – 31 500. В итоге за четыре года желаемый уровень МРОТ в Барнауле вырос с 31 500 до 53 200 рублей", – говорится в исследовании.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ – у москвичей: в среднем 60,2 тыс. рублей в месяц. На втором месте – Хабаровск с пожеланиями 56 тыс. рублей. На третьем – Санкт-Петербург, где жители хотели бы видеть МРОТ не менее 55,8 тыс. рублей.

Самые скромные ожидания – в Рязани (45,8 тыс. рублей), Кирове и Липецке (по 46,7 тыс. рублей).

Опрос проведен среди экономически активного населения городов России с численностью от 500 тыс. человек с 7 августа по 9 сентября 2024 года. Размер выборки – 27 500 респондентов: по 1500 респондентов – из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 – из городов-миллионников и по 500 – из городов-полумиллионников.

Напомним, Минтруд РФ предложил в 2025 году установить МРОТ на уровне 22 440 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля. Если говорить о высоком уровне МРОТ, то в Госдуме объяснили, почему "минималку" нельзя "просто умножить на два".