Мастера по бровям и строительству. Жители Барнаула активно переходят на фриланс
В частности, с приходом весны традиционно повышается интерес к индустрии красоты
14 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Аналитики "Авито.Услуг" выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован, и как меняется рынок частных специалистов. Напомним, 14 мая в России отмечается День фрилансера.
"По сравнению с апрелем прошлого года в России спрос на услуги специалистов такого типа заметно вырос. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламы и маркетинга – спрос на них увеличился на 10%. Компании все чаще выбирают формат удаленного сотрудничества", – говорится в исследовании.
Бизнес активно ищет фрилансеров
Интерес в России со стороны бизнеса к услугам фрилансеров вырос на 11% за год. В частности, в Барнауле число объявлений от бухгалтеров выросло на 40%, от юристов – на 15%.
Фриланс выходит на стройку
Рост интереса к строительству, особенно загородному, отражается как в спросе, так и в предложении. За месяц спрос на строительные работы вырос на 99%.
Параллельно расширяется и предложение от специалистов: на 124% стало больше объявлений от проектировщиков, а от дизайнеров интерьеров – на 120%. Рынок демонстрирует стремление к комплексным решениям – от первого эскиза до финального дизайна.
Развитие сферы красоты
С приходом весны традиционно повышается интерес к индустрии красоты. Особенно востребованы мастера по бровям и ресницам – спрос на эти услуги увеличился на 23% за год.
Специалисты предлагают услуги как в салонах, так и с выездом на дом, что делает процедуры доступными для широкой аудитории. Число частных мастеров растет: среди россиян спрос на аренду рабочих мест среди бьюти-специалистов увеличился на 10% за год.
"Работа "на себя" становится более привлекательной: меньше бюрократии, выше гибкость, больше ощущение контроля", – подчеркнули аналитики.
14:12:22 14-05-2025
знаем как эти бровисты и пр. работают.. делала татуаж стрелки на глаза, расчет ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ
14:26:46 14-05-2025
Как инкубаторы стали: искусственные губы, брови, приклеенные ресницы, восковое лицо и вместо груди мячики.
14:46:00 14-05-2025
Гость (14:26:46 14-05-2025) Как инкубаторы стали: искусственные губы, брови, приклеенные... Что в этом плохого
15:47:52 14-05-2025
Гость (14:46:00 14-05-2025) Что в этом плохого ...
То, что все одинаковые.
я часто разглядываю, но не потому что красиво, а потому что уродливо
19:18:27 14-05-2025
Гость (14:26:46 14-05-2025) Как инкубаторы стали: искусственные губы, брови, приклеенные... Мячики норм))
20:24:15 15-05-2025
В РФ нет понятия "фриланс". Есть найм, ИП, самозанятые, ГПХ и незаконное предпринимательство. Про какую форму речь?