Мастера по бровям и строительству. Жители Барнаула активно переходят на фриланс

В частности, с приходом весны традиционно повышается интерес к индустрии красоты

14 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Аналитики "Авито.Услуг" выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован, и как меняется рынок частных специалистов. Напомним, 14 мая в России отмечается День фрилансера.

"По сравнению с апрелем прошлого года в России спрос на услуги специалистов такого типа заметно вырос. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламы и маркетинга – спрос на них увеличился на 10%. Компании все чаще выбирают формат удаленного сотрудничества", – говорится в исследовании.

Бизнес активно ищет фрилансеров

Интерес в России со стороны бизнеса к услугам фрилансеров вырос на 11% за год. В частности, в Барнауле число объявлений от бухгалтеров выросло на 40%, от юристов – на 15%.

Фриланс выходит на стройку

Рост интереса к строительству, особенно загородному, отражается как в спросе, так и в предложении. За месяц спрос на строительные работы вырос на 99%.

Параллельно расширяется и предложение от специалистов: на 124% стало больше объявлений от проектировщиков, а от дизайнеров интерьеров – на 120%. Рынок демонстрирует стремление к комплексным решениям – от первого эскиза до финального дизайна.

Развитие сферы красоты

С приходом весны традиционно повышается интерес к индустрии красоты. Особенно востребованы мастера по бровям и ресницам – спрос на эти услуги увеличился на 23% за год.

Специалисты предлагают услуги как в салонах, так и с выездом на дом, что делает процедуры доступными для широкой аудитории. Число частных мастеров растет: среди россиян спрос на аренду рабочих мест среди бьюти-специалистов увеличился на 10% за год.