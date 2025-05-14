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Мастера по бровям и строительству. Жители Барнаула активно переходят на фриланс

В частности, с приходом весны традиционно повышается интерес к индустрии красоты

14 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Женщина / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Аналитики "Авито.Услуг" выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован, и как меняется рынок частных специалистов. Напомним, 14 мая в России отмечается День фрилансера.

"По сравнению с апрелем прошлого года в России спрос на услуги специалистов такого типа заметно вырос. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламы и маркетинга – спрос на них увеличился на 10%. Компании все чаще выбирают формат удаленного сотрудничества", – говорится в исследовании.

Бизнес активно ищет фрилансеров

Интерес в России со стороны бизнеса к услугам фрилансеров вырос на 11% за год. В частности, в Барнауле число объявлений от бухгалтеров выросло на 40%, от юристов – на 15%.

Фриланс выходит на стройку

Рост интереса к строительству, особенно загородному, отражается как в спросе, так и в предложении. За месяц спрос на строительные работы вырос на 99%. 

Параллельно расширяется и предложение от специалистов: на 124% стало больше объявлений от проектировщиков, а от дизайнеров интерьеров – на 120%. Рынок демонстрирует стремление к комплексным решениям – от первого эскиза до финального дизайна.

Развитие сферы красоты

С приходом весны традиционно повышается интерес к индустрии красоты. Особенно востребованы мастера по бровям и ресницам – спрос на эти услуги увеличился на 23% за год. 

Специалисты предлагают услуги как в салонах, так и с выездом на дом, что делает процедуры доступными для широкой аудитории. Число частных мастеров растет: среди россиян спрос на аренду рабочих мест среди бьюти-специалистов увеличился на 10% за год. 

"Работа "на себя" становится более привлекательной: меньше бюрократии, выше гибкость, больше ощущение контроля", – подчеркнули аналитики.

Барнаул Работа

Комментарии 6

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Гость

14:12:22 14-05-2025

знаем как эти бровисты и пр. работают.. делала татуаж стрелки на глаза, расчет ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ

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Гость

14:26:46 14-05-2025

Как инкубаторы стали: искусственные губы, брови, приклеенные ресницы, восковое лицо и вместо груди мячики.

  7 Нравится
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Гость

14:46:00 14-05-2025

Гость (14:26:46 14-05-2025) Как инкубаторы стали: искусственные губы, брови, приклеенные... Что в этом плохого

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Гость

15:47:52 14-05-2025

Гость (14:46:00 14-05-2025) Что в этом плохого ...
То, что все одинаковые.

я часто разглядываю, но не потому что красиво, а потому что уродливо

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гость

19:18:27 14-05-2025

Гость (14:26:46 14-05-2025) Как инкубаторы стали: искусственные губы, брови, приклеенные... Мячики норм))

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Гость

20:24:15 15-05-2025

В РФ нет понятия "фриланс". Есть найм, ИП, самозанятые, ГПХ и незаконное предпринимательство. Про какую форму речь?

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