"Ему доверял Хаменеи". Чем известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси

Бывший глава исламской республики считался очень жестким, но прагматичным политиком

20 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Эбрахим Раиси / Фото: president.ir/en

Появилась официальная информация о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси – его смерть подтвердил вице-президент Мохсен Мансури. Как уже сообщалось, вертолет, на борту которого находился глава Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны.

Был предельно самостоятельным

Эбрахим Раиси – не просто президент Ирана, его выдвижение на этот пост было поддержано великим аятоллой, Высшим руководителем (рахбаром) Али Хаменеи. Более того, Раиси считался его возможным преемником рахбара, который, кстати, в 1981-1989 годах занимал пост президента Ирана. Агентство Reuters приводит слова заместителя директора программы Chatham House по Ближнему Востоку и Северной Африке Санама Вакила: "Раиси – это тот, кому Хаменеи доверяет".

Следует пояснить, что в исламской республике верховной считается власть религиозная, которую олицетворяет Совет экспертов, состоящий из представителей наиболее влиятельного духовенства. Возглавляет этот совет Высший руководитель, рахбар. Президент осуществляет светскую власть, решения которой могут быть заблокированы приближенными Али Хаменеи. Именно поэтому для политической стабильности в государстве важно, чтобы у президента существовало взаимопонимание с лидерами духовными.

Кстати, у бывшего президента Ахмадинежада были непростые отношения с советом аятолл, поэтому, несмотря на большую популярность среди иранцев, в 2017-м он не получил санкции избираться на пост президента.

Раиси считался одним из лидеров ультраконсервативного крыла иранского истеблишмента, при этом был предельно самостоятельным политиком (что объяснимо, учитывая поддержку Али Хаменеи) – это вызывало резкое неприятие среди оппонентов, поскольку он был способен проводить свои решения в жизнь практически без оглядки на оппозицию. Это также не устраивало многих внешних игроков, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию и ряд других стран, с которыми у Ирана непростые отношения.

Поддерживал рахбара

Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в семье священнослужителя, обучался в медресе города Кум, откуда вышли многие духовные лидеры Ирана. По некоторым данным, принимал участие в захвате студентами американского посольства в Тегеране в ноябре 1979-го. Впрочем, доказательств этому нет. К слову сказать, гораздо больше убедительных данных, что в той чрезвычайно скандальной акции участвовал Махмуд Ахмадинежад.

В 1985 году Раиси занял пост заместителя прокурора Тегерана. Однако ему стал покровительствовать рахбар аятолла Хомейни, который наделил его особыми полномочиями, что позволяло даже выходить за рамки должностных обязанностей и осуществлять контроль над судебными чиновниками.

В политической борьбе Раиси полностью разделял методы своих наставников, и когда на Западе в 1988 году его назвали одним из организаторов массовых казней политзаключенных, принадлежавших к леворадикальной группировке "Организация моджахедов иранского народа", этот никого не удивило.

В 1989-1994 годах Раиси занимал пост прокурора Тегерана, в 1994-м стал начальником Генеральной инспекции Ирана, а в 2004-м – заместителем прокурора страны. Когда в 2005-м Ахмадинежад предложил ему пост министра безопасности, он отказался, поскольку не хотел осложнять свои отношения с высшим духовенством.

В 2012-м Раиси становится прокурором Специального духовного суда, который в некотором роде стоит выше суда светского, а в 2014-м становится генеральным прокурором Ирана. В 2017-м он впервые принял участие в президентских выборах, но уступил Хасану Рухани, считавшемуся относительно либеральным политиком (насколько это возможно в системе исламской республики, конечно). Зато в 2021 году он снова выдвинул свою кандидатуру и одержал победу, набрав 62% голосов.

Ввел Иран в БРИКС

Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, "Раиси несколько раз посещал Россию, при нем отношения Ирана и с Москвой, и с Пекином серьезно улучшились, а сам Иран стал полноправным членом организации БРИКС".

Что касается других заметных достижений погибшего президента, то издание выделяет "установление Тегераном дипломатических отношений с давним соперником – Саудовской Аравией. Этот дипломатический успех, сильно укрепивший безопасность в регионе Персидского залива, был достигнут благодаря посредничеству Китая".

Кроме того, правительство Раиси добилось успеха "в дедолларизации внешних экономических связей Ирана, во время его президентства Китай впервые произвел покупку иранской нефти за юани".

Теперь обязанности президента Ирана будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Как пишет издание The Conversation, этот политик не слишком отличается по воззрениям от Раиси и "был видным членом иранской команды, участвовавшей в переговорах о поставках оружия с Москвой".

Издание напоминает, что теперь в Иране в течение 50 дней должны состояться президентские выборы. "Еще неизвестно, кому в этом случае верховный лидер дал бы добро в качестве будущего президента и потенциального преемника. Но совершенно очевидно, что консерваторы в Тегеране будут продолжать ходить вокруг да около, учитывая внутреннее и внешнее давление, с которым они сталкиваются", – считает доцент Международного университета во Флориде Эрик Лоб.