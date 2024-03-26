Мать и дочь уехали с отмененных соревнований в "Крокусе" и погибли в ДТП

Их машина на дороге столкнулась с "Газелью"

26 марта 2024, 12:43, ИА Амител

Фото с места аварии / Соцсети

Мать и дочка, которые уехали с отмененных соревнований в "Крокус Сити Холле", погибли в аварии. Об этом сообщает "АиФ".

Девочка занималась чирлидингом и отправилась на соревнования вместе со своей командой "Лисички". Из-за теракта мероприятие отменили и дети оправились назад.

Машина, в которой ехали мама и ребенок, до аэропорта не добралась. По пути, по словам очевидцев, водитель уснул и выехал на встречу, где авто столкнулось с "Газелью".



Женщина и ребенок в результате аварии погибли.