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Мать и дочь уехали с отмененных соревнований в "Крокусе" и погибли в ДТП

Их машина на дороге столкнулась с "Газелью"

26 марта 2024, 12:43, ИА Амител

Фото с места аварии / Соцсети
Фото с места аварии / Соцсети

Мать и дочка, которые уехали с отмененных соревнований в "Крокус Сити Холле", погибли в аварии. Об этом сообщает "АиФ".

Девочка занималась чирлидингом и отправилась на соревнования вместе со своей командой "Лисички". Из-за теракта мероприятие отменили и дети оправились назад.

Машина, в которой ехали мама и ребенок, до аэропорта не добралась. По пути, по словам очевидцев, водитель уснул и выехал на встречу, где авто столкнулось с "Газелью".

Женщина и ребенок в результате аварии погибли.

ДТП

Комментарии 3

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Гость

13:12:55 26-03-2024

зачем притягивать события?

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Гость

13:21:27 26-03-2024

Похоже правда от судьбы не уйдешь... Чему быть ,того не миновать... Кому сгореть, тот не утонет...

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Гость

13:11:53 27-03-2024

Кощунство так говорить,но не выходит из головы пароход, который утонул.

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