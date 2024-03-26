Мать и дочь уехали с отмененных соревнований в "Крокусе" и погибли в ДТП
Их машина на дороге столкнулась с "Газелью"
26 марта 2024, 12:43, ИА Амител
Фото с места аварии / Соцсети
Мать и дочка, которые уехали с отмененных соревнований в "Крокус Сити Холле", погибли в аварии. Об этом сообщает "АиФ".
Девочка занималась чирлидингом и отправилась на соревнования вместе со своей командой "Лисички". Из-за теракта мероприятие отменили и дети оправились назад.
Машина, в которой ехали мама и ребенок, до аэропорта не добралась. По пути, по словам очевидцев, водитель уснул и выехал на встречу, где авто столкнулось с "Газелью".
Женщина и ребенок в результате аварии погибли.
13:12:55 26-03-2024
зачем притягивать события?
13:21:27 26-03-2024
Похоже правда от судьбы не уйдешь... Чему быть ,того не миновать... Кому сгореть, тот не утонет...
13:11:53 27-03-2024
Кощунство так говорить,но не выходит из головы пароход, который утонул.