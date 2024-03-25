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Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Алтайском крае

Один человек скончался на месте, пятеро попали в больницу

25 марта 2024, 15:17, ИА Амител

Фото с места аварии / Инцидиент Барнаул
Фото с места аварии / Инцидиент Барнаул

Пьяный водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

23 марта в 23:35 на ул. Пионерской в районе дом 184 в Алейске 38-летний мужчина без прав сел за руль "Мерседеса", не справился с управлением, выехал с дороги и столкнулся с препятствием.

В результате аварии пять человек попали в больницу. Один из пассажиров от полученных травм скончался на месте происшествия.

ДТП Алейск

Комментарии 3

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Гость

15:34:35 25-03-2024

Цинично,но они нашли,что искали. Не жаль- видели,с кем садились ехать. Одна компашка. Было бы хуже,если кого по пути невинного...

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гость

15:56:02 25-03-2024

Реально - "обезьяны с гранатой".

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гость

16:09:13 25-03-2024

Чувство безнаказанности порождает трупы!

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