Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Алтайском крае
Один человек скончался на месте, пятеро попали в больницу
25 марта 2024, 15:17, ИА Амител
Фото с места аварии / Инцидиент Барнаул
Пьяный водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
23 марта в 23:35 на ул. Пионерской в районе дом 184 в Алейске 38-летний мужчина без прав сел за руль "Мерседеса", не справился с управлением, выехал с дороги и столкнулся с препятствием.
В результате аварии пять человек попали в больницу. Один из пассажиров от полученных травм скончался на месте происшествия.
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