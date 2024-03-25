Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Алтайском крае

Один человек скончался на месте, пятеро попали в больницу

25 марта 2024, 15:17, ИА Амител

Фото с места аварии / Инцидиент Барнаул

Пьяный водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

23 марта в 23:35 на ул. Пионерской в районе дом 184 в Алейске 38-летний мужчина без прав сел за руль "Мерседеса", не справился с управлением, выехал с дороги и столкнулся с препятствием.

В результате аварии пять человек попали в больницу. Один из пассажиров от полученных травм скончался на месте происшествия.