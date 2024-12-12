Мать и мальчика, пострадавших при взрыве газа в Бийске, доставили в Барнаул

Состояние женщины оценивают как тяжелое, а ребенка — как крайне тяжелое

12 декабря 2024, 21:59, ИА Амител

Дом в Бийске, где взорвался бытовой газ / Фото: прокуратура Алтайского края

Мать и ребенка из Бийска, которые получили серьезные травмы при взрыве газа в частном доме, доставили в Барнаул. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

"Учитывая тяжесть состояния пациентов, на протяжении всего пути медики боролись за их жизнь. Тяжелых последствий транспортировки удалось избежать", – заявил он.

В эвакуации участвовали сразу две бригады медиков: специалисты краевой клинической больницы и центра охраны материнства и детства. Сейчас доктора центра термических поражений под руководством заведующего отделением Дениса Иванова проводят диагностику и оценку состояния пострадавших. Одновременно с этим начато лечение.

Он добавил, что состояние женщины оценивают как тяжелое, а ребенка – как крайне тяжелое.