Мать и мальчика, пострадавших при взрыве газа в Бийске, доставили в Барнаул
Состояние женщины оценивают как тяжелое, а ребенка — как крайне тяжелое
12 декабря 2024, 21:59, ИА Амител
Мать и ребенка из Бийска, которые получили серьезные травмы при взрыве газа в частном доме, доставили в Барнаул. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
"Учитывая тяжесть состояния пациентов, на протяжении всего пути медики боролись за их жизнь. Тяжелых последствий транспортировки удалось избежать", – заявил он.
В эвакуации участвовали сразу две бригады медиков: специалисты краевой клинической больницы и центра охраны материнства и детства. Сейчас доктора центра термических поражений под руководством заведующего отделением Дениса Иванова проводят диагностику и оценку состояния пострадавших. Одновременно с этим начато лечение.
Он добавил, что состояние женщины оценивают как тяжелое, а ребенка – как крайне тяжелое.
12:35:41 13-12-2024
Помилуй и спаси Господи маму и мальчишку 🙏