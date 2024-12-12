"Мальчик в очень тяжелом состоянии". СК возбудил дело после взрыва газа в Бийске

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка

12 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: бийская станция скорой медицинской помощи

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа, в результате которого пострадали 48-летняя женщина и девятилетний ребенок, сообщает региональный СК.

Разгерметизация газового баллона произошла днем 12 декабря в частном доме в заречной части Бийска.

"Накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. Сегодня днем баллон разгерметизировался, в результате чего произошел хлопок", – рассказали в ведомстве.

Следователи установили компанию, где семья купила баллон. Предварительно известно, что его заправили газом с нарушением технических норм.

На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии, а женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Как уточнили в СК, ребенок находится в очень тяжелом состоянии.