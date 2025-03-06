Мать и ребенка, сбитых на пешеходном переходе в Барнауле, перевели в совместную палату
После ДТП их госпитализировали в отделение реанимации
06 марта 2025, 16:40, ИА Амител
ДТП в Барнауле на ул. Власихинской / Фото: Госавтоинспекция
Мама и сын, сбитые на пешеходном переходе в Барнауле, из реанимации переведены в совместную палату, сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
"С улучшением состояния переведены в совместную палату", – рассказали в ведомстве.
Напомним, 29-летнюю женщину и семилетнего ребенка сбил автомобиль 3 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Власихинской. Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Также сообщалось, что женщина находилась на позднем сроке беременности.
20:06:50 07-03-2025
убил нерожденное дитя!! кучу людей поверг в горе до конца жизни, покалечил пацанчику и душу и тело, бедная мама ...не знаю каки еще слова сказать, как выдержать такие утраты...прокляты буддьте на своих проклятых машинах, алкаши и просто олени за рулем. Почему о личности этого убийцы нет никакой информации?! КТО эта падаль нечеловеческая? требуем знать