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Мать и ребенка, сбитых на пешеходном переходе в Барнауле, перевели в совместную палату

После ДТП их госпитализировали в отделение реанимации

06 марта 2025, 16:40, ИА Амител

ДТП в Барнауле на ул. Власихинской / Фото: Госавтоинспекция
ДТП в Барнауле на ул. Власихинской / Фото: Госавтоинспекция

Мама и сын, сбитые на пешеходном переходе в Барнауле, из реанимации переведены в совместную палату, сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"С улучшением состояния переведены в совместную палату", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 29-летнюю женщину и семилетнего ребенка сбил автомобиль 3 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Власихинской. Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Также сообщалось, что женщина находилась на позднем сроке беременности.

Барнаул ДТП

Комментарии 1

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Гость

20:06:50 07-03-2025

убил нерожденное дитя!! кучу людей поверг в горе до конца жизни, покалечил пацанчику и душу и тело, бедная мама ...не знаю каки еще слова сказать, как выдержать такие утраты...прокляты буддьте на своих проклятых машинах, алкаши и просто олени за рулем. Почему о личности этого убийцы нет никакой информации?! КТО эта падаль нечеловеческая? требуем знать

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