Мать и ребенка, сбитых на пешеходном переходе в Барнауле, перевели в совместную палату

После ДТП их госпитализировали в отделение реанимации

06 марта 2025, 16:40, ИА Амител

ДТП в Барнауле на ул. Власихинской / Фото: Госавтоинспекция

Мама и сын, сбитые на пешеходном переходе в Барнауле, из реанимации переведены в совместную палату, сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"С улучшением состояния переведены в совместную палату", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 29-летнюю женщину и семилетнего ребенка сбил автомобиль 3 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Власихинской. Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Также сообщалось, что женщина находилась на позднем сроке беременности.