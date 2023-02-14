Мать Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей у сына

По её словам, половина того, что сейчас пишут о состоянии спортсмена, — неправда

14 февраля 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: ТАСС

Мать российского фигуриста Романа Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей рук её сыну. Об этом сообщает Life.

"И вообще, половина того, что сейчас пишут, – неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему своё время", – заявила она.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщает, что Костомарову ампутировали лишь несколько пальцев. Сейчас он находится в сознании и под наблюдением врачей.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, однако был зафиксирован некроз конечностей. 7 февраля СМИ сообщили об ампутации стопы из-за распространения заражения.