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Мать Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей у сына

По её словам, половина того, что сейчас пишут о состоянии спортсмена, — неправда

14 февраля 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Мать российского фигуриста Романа Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей рук её сыну. Об этом сообщает Life.

"И вообще, половина того, что сейчас пишут, – неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему своё время", – заявила она.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщает, что Костомарову ампутировали лишь несколько пальцев. Сейчас он находится в сознании и под наблюдением врачей.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, однако был зафиксирован некроз конечностей. 7 февраля СМИ сообщили об ампутации стопы из-за распространения заражения.

Комментарии 2

  • Бедняга. Здоровья и скорейшего выздоровления Спортсмену!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Лечить надо вовремя ОРВИ, чтобы не перерастало в пневмонию и не приводило ко всему вот этому. А мужчины обычно наплевательски к здоровью относятся.
    15 февраля, Гость   Ответить
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