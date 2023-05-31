Мать не вызывала скорую умирающему сыну, потому что стеснялась бардака в доме

Женщина болеутоляющими и жаропонижающими лечила ребёнка с ожогами II степени площадью 70% тела

31 мая 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Красноярском крае будут судить женщину, которая отнесла тело умершего сына к своей матери, чтобы оттуда вызвать скорую помощь, сообщает региональная прокуратура.

"1 марта 2023 года малолетний опрокинул на себя чайник с кипятком. Его мать не обратилась за медицинской помощью, проводила лечение сына дома самостоятельно", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет "Проспект Мира", утром 5 марта женщина обнаружила четырёхлетнего сына без признаков жизни, после чего тело отнесла к своей матери и вызвала скорую помощь.

Медики установили, что смерть наступила от ожогов II-III степени общей площадью 70% тела. Пострадали лицо, шея, грудная клетка, поясничная область, ягодицы, ноги.

Во время проверки условий проживания ребёнка в квартире выявили антисанитарию, также не было продуктов питания.

На допросе женщина пояснила, что не обратилась к медикам, поскольку они могли увидеть беспорядок и сообщить в полицию. Поэтому самостоятельно лечила ребёнка болеутоляющими и жаропонижающими препаратами.