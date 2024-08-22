Мать-одиночка из Новосибирской области решила отправиться на СВО

Дети на это время останутся у бабушки и дедушки

22 августа 2024, 17:15, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

Елена Бочагова, мать-одиночка из села Криводановка в Новосибирской области, решила отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает "Лента".

В 2013 году бухгалтер по образованию стала работать санитаркой в отделении кардиореанимации одной из больниц региона. Параллельно она училась на медсестру.

Вскоре Елена Бочагова начала работать в отделении гнойной хирургии. Там часто оказывалась помощь военнослужащим. Именно поэтому она решила помогать бойцам непосредственно в зоне проведения военной операции.

Решение далось женщине непросто, думала несколько месяцев. Она хочет обеспечить своим детям хорошее будущее и финансовую стабильность. Пока они будут с бабушкой и дедушкой.