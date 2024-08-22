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Мать-одиночка из Новосибирской области решила отправиться на СВО

Дети на это время останутся у бабушки и дедушки

22 августа 2024, 17:15, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411
Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

Елена Бочагова, мать-одиночка из села Криводановка в Новосибирской области, решила отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает "Лента"

В 2013 году бухгалтер по образованию стала работать санитаркой в отделении кардиореанимации одной из больниц региона. Параллельно она училась на медсестру.

Вскоре Елена Бочагова начала работать в отделении гнойной хирургии. Там часто оказывалась помощь военнослужащим. Именно поэтому она решила помогать бойцам непосредственно в зоне проведения военной операции.

Решение далось женщине непросто, думала несколько месяцев. Она хочет обеспечить своим детям хорошее будущее и финансовую стабильность. Пока они будут с бабушкой и дедушкой. 

СВО

Комментарии 9

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Гость

17:38:42 22-08-2024

Как называется человек, который видя чужую доброту, бывает уязвлён в своём сердце?

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Гость

18:00:31 22-08-2024

Гость (17:38:42 22-08-2024) Как называется человек, который видя чужую доброту, бывает ... а у вас какие мысли? позитивные?

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Гость

18:27:49 22-08-2024

Гость (18:00:31 22-08-2024) а у вас какие мысли? позитивные?... Думаю, первая мысль про государство...

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Гость

17:53:32 22-08-2024

Молодец

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Гость

19:58:02 22-08-2024

Детям мать нужна, а не деньги.

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горожанка

08:13:45 23-08-2024

молодец

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Гость

10:20:10 23-08-2024

горожанка (08:13:45 23-08-2024) молодец...
Да понятно, что ты так напишешь. Чего своих детей не отправила?

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Гость

09:21:25 23-08-2024

Пример достойный подражания, на СВО не только бойцы нужны, медики тоже востребованы и то что это поддерживается государством, в том числе и финансово, тоже правильно.

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Гость

10:51:50 23-08-2024

Она хочет обеспечить своим детям хорошее будущее и финансовую стабильность - это смысл операции? Получается таких большинство.

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