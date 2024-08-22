Мать-одиночка из Новосибирской области решила отправиться на СВО
Дети на это время останутся у бабушки и дедушки
22 августа 2024, 17:15, ИА Амител
Елена Бочагова, мать-одиночка из села Криводановка в Новосибирской области, решила отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает "Лента".
В 2013 году бухгалтер по образованию стала работать санитаркой в отделении кардиореанимации одной из больниц региона. Параллельно она училась на медсестру.
Вскоре Елена Бочагова начала работать в отделении гнойной хирургии. Там часто оказывалась помощь военнослужащим. Именно поэтому она решила помогать бойцам непосредственно в зоне проведения военной операции.
Решение далось женщине непросто, думала несколько месяцев. Она хочет обеспечить своим детям хорошее будущее и финансовую стабильность. Пока они будут с бабушкой и дедушкой.
17:38:42 22-08-2024
Как называется человек, который видя чужую доброту, бывает уязвлён в своём сердце?
18:00:31 22-08-2024
Гость (17:38:42 22-08-2024) Как называется человек, который видя чужую доброту, бывает ... а у вас какие мысли? позитивные?
18:27:49 22-08-2024
Гость (18:00:31 22-08-2024) а у вас какие мысли? позитивные?... Думаю, первая мысль про государство...
17:53:32 22-08-2024
Молодец
19:58:02 22-08-2024
Детям мать нужна, а не деньги.
08:13:45 23-08-2024
молодец
10:20:10 23-08-2024
горожанка (08:13:45 23-08-2024) молодец...
Да понятно, что ты так напишешь. Чего своих детей не отправила?
09:21:25 23-08-2024
Пример достойный подражания, на СВО не только бойцы нужны, медики тоже востребованы и то что это поддерживается государством, в том числе и финансово, тоже правильно.
10:51:50 23-08-2024
Она хочет обеспечить своим детям хорошее будущее и финансовую стабильность - это смысл операции? Получается таких большинство.