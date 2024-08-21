От сердца к сердцу. Барнаул снова отправил помощь бойцам СВО

Груз доставят алтайским военным на луганском и донецком направлениях

21 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Гуманитарный груз для бойцов СВО / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

20 августа из Барнаула выдвинулась очередная колонна с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Автомобили, перевозящие технику, медикаменты, сухпайки и экипировку, направляются на луганское и донецкое направления.

В этот раз в состав груза вошли три автомобиля, предназначенные для штурмовиков и артиллеристов, а также запчасти и колеса для военной техники. Кроме того, бойцам передадут рации, тактические наушники и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Гуманитарный груз для бойцов СВО / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Активисты из разных районов края направили маскировочные сети, сухпайки и многое другое. Волонтеры собрали крупную сумму для покупки медикаментов военнослужащим. Транспортные расходы взяло на себя реготделение "Единой России", а доставит груз компания Bartex (Бартекс).

"Вместе с депутатами, предпринимателями, волонтерами собираем грузы, закупаем все необходимое для военнослужащих и жителей Донбасса, отправляем фуры с самого начала СВО. За это время успели отправить десятки машин, тонны техники и другого груза", – говорит вице-спикер АКЗС, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.По его словам, запросы ребят и объемы груза меняются, но неизменным остается активность волонтеров и искреннее желание жителей помочь бойцам. Весь отправленный груз, как и другие, доставят лично в руки алтайским ребятам в зоне СВО. Это поможет им в решении боевых задач.

Добавим, что в выходные из Алтайского края отправили 70 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, еще 20 тонн груза ушло в пострадавший регион в понедельник, 19 августа.