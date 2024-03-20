Мать-одиночка из Сибири рассказала, как ее год разводил на деньги женатый альфонс

Женщина влезла в кредит ради мужчины, у которого постоянно что-то случалось

20 марта 2024, 16:01, ИА Амител

Красивый мужчина / Фото: unsplash.com

42-летняя мать двоих детей из Новосибирска рассказала "КП-Новосибирск", как в декабре 2022 года встретила альфонса, с которым завязались романтические отношения, обернувшиеся для женщины потерей денег.

"Дмитрий* произвел впечатление успешного и решительного мужчины. Когда он сказал, что увидимся в восемь, я ответила, что подумаю. А он парировал, мол, это был не вопрос", – рассказала Надежда.

Следующее свидание должно было состояться после новогодних праздников, но мужчина его отменил: позвонил и сказал, что едет на похороны в деревню. И попросил на поездку 10 тысяч взаймы. Денег женщина не перечислила, но согласилась на второе свидание, на котором он попросил 2 тыс. рублей до зарплаты.

"Я одолжила: мне показалась, что это немного. После этого мы начали регулярно встречаться. Я думала, что у нас завязываются серьезные отношения", – отметила женщина.

Потом мужчина заявил, что кого-то избил и ему требуется 200 тысяч, чтобы замять дело. Взаймы он попросил 114 тысяч рублей. Надежда дала деньги под расписку: часть сняла с кредитной карты, а часть взяла из накоплений. Оплатила и комнату – это еще 12 тысяч рублей.

После этого Дмитрий попросил 100 тысяч рублей на ремонт у дяди в деревне. Надежда вновь одолжила деньги под расписку. Потом он заявил, что дядя умер и теперь необходимо его похоронить.

Надежда рассказала о Дмитрии в одном из женских чатов. Участницы сообщества помогли проверить мужчину.

"Оказалось, что он женат. Он заявил, якобы хочет быть только со мной. При этом попросил у меня 10 тысяч на подарки детям и еще 50 тысяч на ремонт коробки передач в машине. И опять я поверила ему, хотя давно бежать от него надо было", – рассказала Надежда.

Женщина написала жене Дмитрия. Как выяснилось, у них ипотечная квартира, никакой дядя у него в деревне не умирал, а на ремонт коробки он еще и у супруги взял 80 тысяч рублей.

"Я ей рассказала про долги и попросила вернуть. А потом выяснилось, что у него есть еще одна женщина, с которой он живет. Он стал жить с ней после того, как его выгнала жена", – отметила сибирячка.

В общей сложности Дмитрий должен Надежде 350 тысяч рублей. Мужчина пообещал переписать на женщину часть какого-то земельного участка, но в итоге нет ни денег, ни земли.