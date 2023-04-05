Сексолог объяснила, как альфонсы завлекают в ловушку верящих в принцев женщин
Придуманный мужчиной образ вызывает в женщине огромную гамму чувств
05 апреля 2023, 06:40, ИА Амител
Альфонсы, использующие женщин в своих материальных целях, следят за своей внешностью, говорят комплименты и делают вид, что у них много денег, рассказала порталу "ФедералПресс" сексолог Екатерина Иванова.
"Всегда хорошо одет, обут, выбрит, подстрижен, наглажен, у него дорогие аксессуары. Это создаёт впечатление человека при деньгах. Либо же он просто опрятен, но рассказывает басни о баснословном богатстве", – отметила эксперт.
Такой мужчина может первое время сорить деньгами: заезжает на дорогом такси, водит в дорогие рестораны, делает подарки. Он применяет навыки манипуляции: говорит, что обожает, восхищается, теряет разум от любви, тоски и возбуждения.
Весь этот придуманный образ начинает вызывать в женщине огромную гамму эмоций. Она чувствует себя центром вселенной, ей очень хочется верить в сказку с принцем.
При этом, предупреждает Иванова, альфонс находит у женщины уязвимое место – кто её недолюбил, что ей недодали, чего ей не хватает, а после начинает давать это в трёхкратном размере. Он знает, что вскоре все его затраты окупятся с лихвой.
"А когда её некогда якобы богатый партнёр вдруг становится резко банкротом и превращается в страдающего мальчика, женщина начинает платить ему, чтобы он вернулся в своё состояние отдачи", – пояснила эксперт.
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