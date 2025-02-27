Мать, прикрывшая своего ребенка от ротвейлера в Екатеринбурге, получила серьезные травмы
Хозяйка животного после инцидента заявила, что не несет ответственности
27 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
Женщина, прикрывшая своего ребенка от нападения ротвейлера в Екатеринбурге, получила серьезные травмы обеих рук. Как сообщает Tagilcity, ее отвезли в травмпункт с множественными рваными ранами и открытым переломом. В чате поселка она рассказала, что потеряла чувствительность в левой руке.
Как пишет E1, нападение произошло в районе Широкой Речки. Свидетелями стали соседи, которые попытались вмешаться, однако агрессивная собака не подпускала людей к пострадавшим. В "заложниках" ротвейлер их держал почти полчаса.
Соседи отмечают, что это не первый случай нападения собаки. Хозяйка же после инцидента заявила, что не несет ответственности. Пострадавшая собирается подать заявление в полицию. Проводится проверка как со стороны МВД, так и со стороны прокуратуры.
13:49:24 27-02-2025
когда уже запретят эту породу , у нас подобный жил постоянно в наморднике и в ошейнике который его током бил , сами хозяева не боятся их? у ребенка страх на всю жизнь ,женщине здоровья
13:52:31 27-02-2025
Случай когда бита в машине была бы не лишней.
15:46:08 27-02-2025
Гость (13:52:31 27-02-2025) Случай когда бита в машине была бы не лишней.... Чтобы себя добить? Такой собаке твоя бита не страшна. Замахнуться не успеешь, как Тризор уже в горло вцепится.
19:33:02 27-02-2025
Гость (15:46:08 27-02-2025) Чтобы себя добить? Такой собаке твоя бита не страшна. Замахн... Нож спасёт.А ротвейлера,который почувствовал запах крови необходимо умертвить в обязательном порядке.
08:28:33 28-02-2025
Гость (15:46:08 27-02-2025) Чтобы себя добить? Такой собаке твоя бита не страшна. Замахн... Чушь. Вцепится в горло только собака обученная бою с человеком. И обученная собака убила бы за секунды. Но таких единицы. Этот даже и не кусал всерьез на самом деле. Любой кинолог подтвердит, что это просто агрессор уровня обычной не воспитанной дворняги . Его можно было водой из шланга отвадить или огнетушителем. Люди вокруг просто попались не сведущие, вот и не справились.
20:45:16 27-02-2025
Гость (13:52:31 27-02-2025) Случай когда бита в машине была бы не лишней.... На деле ты был бы следующим, герой
14:35:52 27-02-2025
Мужик сидит в авто и все . жуть выйди и бейся
16:10:34 27-02-2025
Гость (14:35:52 27-02-2025) Мужик сидит в авто и все . жуть выйди и бейся... это не муж, он в машине какой то бабе говорит "подъедь поближе"
17:18:59 27-02-2025
На Банкфаксе есть такой пользователь, который раньше Читателем подписывался, сейчас подписывается Счастливцем. Года полтора назад в открытой форме призывал на ресурсе Банкфакса травить детей вместо собак. Один пользователь написал, что можно чем-то отравить бродячих собак. На что этот "Читатель" так и написал - детей своих отравите. Постоянно призывает убивать людей вместо собак. Всем пофиг...
02:03:18 28-02-2025
Гость (17:18:59 27-02-2025) На Банкфаксе есть такой пользователь, который раньше Читател... и правильно написал, потому что не надо всех собак под одну гребенку, для кого-то собака и есть как ребенок и почему должны страдать невиные собаки и их владельцы?!!!! Это не собаки виноваты. что они бездомные или злые, это все последствие деятельности человека!
02:14:44 28-02-2025
Гость (17:18:59 27-02-2025) На Банкфаксе есть такой пользователь, который раньше Читател.. Нет ничего страшнее, чем человек, в данном случаи безответсвенный владелец этой собаки!
20:38:31 27-02-2025
не бывает плохих собак, бывают плохие хозяева,запомните это раз и навсегда
00:42:14 28-02-2025
Gost (20:38:31 27-02-2025) не бывает плохих собак, бывают плохие хозяева,запомните это ... Бывают мелкие. Они из под Тишка сзади подбегают и кусают.
11:28:31 28-02-2025
Гость (00:42:14 28-02-2025) Бывают мелкие. Они из под Тишка сзади подбегают и кусают. ... из под чего?
08:31:22 28-02-2025
Gost (20:38:31 27-02-2025) не бывает плохих собак, бывают плохие хозяева,запомните это ... Собаки так же страдают разными заболеваниями нервно-психическими, включая и галлюцинации, и эпилепсию, если вы не знали. Так что ваше утверждение голословно. Собачке также может крышу снести без помощи хозяев. И нервная система (ее остойчивость) у них у всех с рождения тоже разная