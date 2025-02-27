Мать, прикрывшая своего ребенка от ротвейлера в Екатеринбурге, получила серьезные травмы

Хозяйка животного после инцидента заявила, что не несет ответственности

27 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Женщина, прикрывшая своего ребенка от нападения ротвейлера в Екатеринбурге, получила серьезные травмы обеих рук. Как сообщает Tagilcity, ее отвезли в травмпункт с множественными рваными ранами и открытым переломом. В чате поселка она рассказала, что потеряла чувствительность в левой руке.

Как пишет E1, нападение произошло в районе Широкой Речки. Свидетелями стали соседи, которые попытались вмешаться, однако агрессивная собака не подпускала людей к пострадавшим. В "заложниках" ротвейлер их держал почти полчаса.

Соседи отмечают, что это не первый случай нападения собаки. Хозяйка же после инцидента заявила, что не несет ответственности. Пострадавшая собирается подать заявление в полицию. Проводится проверка как со стороны МВД, так и со стороны прокуратуры.