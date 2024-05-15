Мать Пухляша не смогла сдержать слез на премьере последнего фильма сына

Мероприятие прошло в родном городе Красилова — Заринске

15 мая 2024, 17:19, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Мать танцора Дмитрия Красилова, Галина, посетила премьеру фильма "Как я встретил ее маму", в которой Пухляш сыграл одну из ролей. Как сообщает "КП", женщина обратилась к поклонникам ее сына со слезами на глазах.

"Дима здесь, с нами. Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне. Спасибо, что помните", – сказала женщина.

Мероприятие прошло в родном городе Красилова – Заринске. В фильме он сыграл ловеласа Сашу, который испытывает романтический интерес к своей теще.

Напомним, что танцора обнаружили мертвым в собственной квартире в Москве в ночь на 18 декабря. В крови Красилова не обнаружили следов наркотиков. Медики диагностировали у него эндокринопатию – болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез.