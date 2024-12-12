Мать ребенка, умершего в инфекционной больнице Бийска, рассказала свою версию событий

По словам женщины, мальчику долго не ставили верный диагноз

12 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

В начале декабря в Бийской инфекционной больнице скончался годовалый ребенок – инцидент стал причиной проверки со стороны краевого Минздрава. Как сообщает NGS22.ru, мать мальчика рассказала свою версию событий.

Ольга Касмынина из Красногорского рассказала, что ее младший сын Василий заболел 23 ноября. У мальчика поднялась высокая температура, из-за которой женщина вызвала скорую. Она подумала, что у него режутся зубы, но побоялась, что сама не сможет сбить жар. Малыша отвезли в детское отделение местной больницы и начали лечить от обезвоживания. Ребенку несколько раз пытались поставить катетер, но безуспешно.

"Я психанула, попросила, чтобы нас в Бийск отправили. Вечером следующего дня мы приехали в Бийскую инфекционную ЦГБ. Там выяснилось, что у сына повышены лейкоциты. Пролежали четыре дня. Потом я у врача спросила, можно ли перевести ребенка обратно в Красногорское. Лекарства, какие нужно, мы бы купили. Мне ответили, что для этого нужно оформить отказную. Я этого делать не стала", – заявила Касмынина.

На следующий день доктора отпустили маму с ребенком домой. По приезде она позвонила в Красногорскую ЦРБ – там они сдали кровь и посетили педиатра. Все это время ребенок был в сознании: ел, играл, общался с мамой. По пути домой Касмыниной позвонили из больницы и заявили, что мальчику срочно нужно ложиться в больницу.

По словам Ольги, у ребенка выявили повышение лейкоцитов в крови. Температура периодически поднималась, а вечером 1 декабря у малыша сильно скрутило живот. Врачи объяснили это скоплением газов и назначили клизму, но это не помогло.

"Делали рентген и УЗИ, сказали, что печень плохая, но такое может быть от лекарств. Больше ничего не увидели. А потом увезли Васю в реанимацию", – рассказала женщина.

Мать говорит, что из больницы ее "выгнали" и заверили, что до утра никакой информации о состоянии не будет. Она уехала к подруге и звонила в больницу каждый час, однако трубку никто не брал. Позднее ее старшей сестре удалось дозвониться – медики сказали, что ребенок все еще в тяжелом состоянии. Попросили привезти вещи, однако к мальчику женщину не пустили.

После обеда во вторник, 3 декабря, Ольга, наконец, дозвонилась до врача. Трубку взял доктор, который заявил, что мальчик ушел из жизни. В свидетельстве о смерти малыша указана причина: острый аппендицит с генерализованным перитонитом. При этом медицинскую карту ей так и не отдали.

Напомним, что смерть мальчика потрясла общественность. Минздрав Алтайского края принес соболезнования родным и близким ребенка. Вскоре в больнице началась ведомственная проверка с привлечением профильных специалистов. Точная причина смерти малыша станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Проверку начало и следственное управление СК по Алтайскому краю. Прокуратура взяла на контроль принятие процессуального решения.