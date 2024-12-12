Мать ребенка, умершего в инфекционной больнице Бийска, рассказала свою версию событий
По словам женщины, мальчику долго не ставили верный диагноз
12 декабря 2024, 17:50, ИА Амител
В начале декабря в Бийской инфекционной больнице скончался годовалый ребенок – инцидент стал причиной проверки со стороны краевого Минздрава. Как сообщает NGS22.ru, мать мальчика рассказала свою версию событий.
Ольга Касмынина из Красногорского рассказала, что ее младший сын Василий заболел 23 ноября. У мальчика поднялась высокая температура, из-за которой женщина вызвала скорую. Она подумала, что у него режутся зубы, но побоялась, что сама не сможет сбить жар. Малыша отвезли в детское отделение местной больницы и начали лечить от обезвоживания. Ребенку несколько раз пытались поставить катетер, но безуспешно.
"Я психанула, попросила, чтобы нас в Бийск отправили. Вечером следующего дня мы приехали в Бийскую инфекционную ЦГБ. Там выяснилось, что у сына повышены лейкоциты. Пролежали четыре дня. Потом я у врача спросила, можно ли перевести ребенка обратно в Красногорское. Лекарства, какие нужно, мы бы купили. Мне ответили, что для этого нужно оформить отказную. Я этого делать не стала", – заявила Касмынина.
На следующий день доктора отпустили маму с ребенком домой. По приезде она позвонила в Красногорскую ЦРБ – там они сдали кровь и посетили педиатра. Все это время ребенок был в сознании: ел, играл, общался с мамой. По пути домой Касмыниной позвонили из больницы и заявили, что мальчику срочно нужно ложиться в больницу.
По словам Ольги, у ребенка выявили повышение лейкоцитов в крови. Температура периодически поднималась, а вечером 1 декабря у малыша сильно скрутило живот. Врачи объяснили это скоплением газов и назначили клизму, но это не помогло.
"Делали рентген и УЗИ, сказали, что печень плохая, но такое может быть от лекарств. Больше ничего не увидели. А потом увезли Васю в реанимацию", – рассказала женщина.
Мать говорит, что из больницы ее "выгнали" и заверили, что до утра никакой информации о состоянии не будет. Она уехала к подруге и звонила в больницу каждый час, однако трубку никто не брал. Позднее ее старшей сестре удалось дозвониться – медики сказали, что ребенок все еще в тяжелом состоянии. Попросили привезти вещи, однако к мальчику женщину не пустили.
После обеда во вторник, 3 декабря, Ольга, наконец, дозвонилась до врача. Трубку взял доктор, который заявил, что мальчик ушел из жизни. В свидетельстве о смерти малыша указана причина: острый аппендицит с генерализованным перитонитом. При этом медицинскую карту ей так и не отдали.
Напомним, что смерть мальчика потрясла общественность. Минздрав Алтайского края принес соболезнования родным и близким ребенка. Вскоре в больнице началась ведомственная проверка с привлечением профильных специалистов. Точная причина смерти малыша станет известна после проведения судмедэкспертизы.
Проверку начало и следственное управление СК по Алтайскому краю. Прокуратура взяла на контроль принятие процессуального решения.
17:59:55 12-12-2024
Аппендицит? Однако...
18:59:23 12-12-2024
Меня с аппендицитом тоже долго не брала скорая. пока я сам не приехал в горбольницу. После анализа крови через час был на столе. Гангренозный аппендицит. Спасибо хирургу.
21:32:46 12-12-2024
Свозите её туда, отвезите обратно . Соболезную, конечно. Но если ты не медик, сиди в больнице, тормоши врачей.
03:00:34 13-12-2024
Ужасно, что в российских больницах годовалые малыши режат одни, без мамы. И умирают в одиночестве, без мамы. Это бесчеловечные правила больниц!