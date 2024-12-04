Минздрав и СК начали проверку из-за смерти ребенка в Бийской инфекционной больнице
В соцсетях утверждают, что врачи не смогли поставить правильный диагноз в течение десяти дней
04 декабря 2024, 17:20, ИА Амител
Ребенок умер в Бийской инфекционной больнице. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
"Как за десять дней лечения врачи не поставили правильный диагноз?!" – говорится в публикации.
Минздрав Алтайского края уже назначил проверку с привлечением профильных специалистов – комиссия работает с 3 декабря. По оценке специалистов, причины случившегося будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Алтайский СК заявил, что проводит доследственную проверку. Опрашиваются медицинские работники и родственники мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, ситуация находится на контроле прокуратуры.
22:05:08 04-12-2024
а родители что? иди и пинай всех, иначе никак!! блин...с таким отношением сразу захотелось поднять рождаемость!