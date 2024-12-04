Минздрав и СК начали проверку из-за смерти ребенка в Бийской инфекционной больнице

В соцсетях утверждают, что врачи не смогли поставить правильный диагноз в течение десяти дней

04 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com / David Monje

Ребенок умер в Бийской инфекционной больнице. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"Как за десять дней лечения врачи не поставили правильный диагноз?!" – говорится в публикации.

Минздрав Алтайского края уже назначил проверку с привлечением профильных специалистов – комиссия работает с 3 декабря. По оценке специалистов, причины случившегося будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Алтайский СК заявил, что проводит доследственную проверку. Опрашиваются медицинские работники и родственники мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, ситуация находится на контроле прокуратуры.